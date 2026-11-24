картопляники з грибним соусом instagram.com_mil_alexx / © Instagram

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Якщо після вечері у холодильнику залишилася варена картопля, не поспішайте її викидати чи просто розігрівати. Автор кулінарної сторінки mil_alexx пропонує перетворити її на ніжні картопляні зрази з грибним соусом. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, готується приблизно за 30–40 хв і чудово підходить для домашнього меню.

Інгредієнти

Картопля — 600–700 г

Борошно — 4 ст. л

Яйце — 1 шт.

Сіль

Перець

Моцарела — за бажанням

Олія

Для грибного соусу

Печериці — 300 г

Цибуля — 90 г

Вершки — 200 г

Сіль

Перець

Олія — 30–40 г

Приготування

Якщо використовуєте свіжозварену картоплю, спочатку дайте їй трохи охолонути. Потім розімніть її, додайте яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте до однорідної маси. Сформуйте невеликі коржики, за бажанням покладіть у середину шматочок моцарели та ретельно защипніть краї, надайте виробам форми пиріжків. Обсмажуйте картопляники на розігрітій пательні з олією на середньому вогні приблизно по 2–3 хв з кожного боку, до апетитної золотистої скоринки. Готові зрази викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Тепер час для соусу, дрібно нарізану цибулю обсмажте приблизно 4 хв, додайте нарізані печериці, посоліть і поперчіть. Готуйте ще близько 6 хв, після чого влийте вершки. Тушкуйте та періодично помішуйте, доки соус не загусне. Подавайте гарячі картопляники разом із вершковою грибною підливою.

Усього кілька продуктів і вчорашня картопля перетворюється на повноцінну домашню смакоту, а з хрусткою скоринкою, ніжною начинкою та ароматним грибним соусом ці зрази легко стануть улюбленою стравою родинного меню.

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