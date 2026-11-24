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Як приготувати рум’яні картопляники зі вчорашньої пюрешки з ніжним грибним соусом
Хрусткі золотисті картопляники, тягуча моцарела всередині та вершкова грибна підлива — смачна ідея для ситного сніданку чи обіду.
Якщо після вечері у холодильнику залишилася варена картопля, не поспішайте її викидати чи просто розігрівати. Автор кулінарної сторінки mil_alexx пропонує перетворити її на ніжні картопляні зрази з грибним соусом. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, готується приблизно за 30–40 хв і чудово підходить для домашнього меню.
Інгредієнти
Картопля — 600–700 г
Борошно — 4 ст. л
Яйце — 1 шт.
Сіль
Перець
Моцарела — за бажанням
Олія
Для грибного соусу
Печериці — 300 г
Цибуля — 90 г
Вершки — 200 г
Сіль
Перець
Олія — 30–40 г
Приготування
Якщо використовуєте свіжозварену картоплю, спочатку дайте їй трохи охолонути.
Потім розімніть її, додайте яйце, борошно, сіль і перець.
Добре перемішайте до однорідної маси.
Сформуйте невеликі коржики, за бажанням покладіть у середину шматочок моцарели та ретельно защипніть краї, надайте виробам форми пиріжків.
Обсмажуйте картопляники на розігрітій пательні з олією на середньому вогні приблизно по 2–3 хв з кожного боку, до апетитної золотистої скоринки.
Готові зрази викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Тепер час для соусу, дрібно нарізану цибулю обсмажте приблизно 4 хв, додайте нарізані печериці, посоліть і поперчіть.
Готуйте ще близько 6 хв, після чого влийте вершки.
Тушкуйте та періодично помішуйте, доки соус не загусне.
Подавайте гарячі картопляники разом із вершковою грибною підливою.
Усього кілька продуктів і вчорашня картопля перетворюється на повноцінну домашню смакоту, а з хрусткою скоринкою, ніжною начинкою та ароматним грибним соусом ці зрази легко стануть улюбленою стравою родинного меню.