Дата публікації
-
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв
Як приготувати рибний суп зі скумбрії
Скумбрію можна не лише запекти чи засолити, а й приготувати з неї дуже смачний, наваристий суп.
Це швидкий спосіб приготування страви на обід зі скумбрії з картоплею, рисом та овочами.
Інгредієнти
- скумбрія свіжоморожена
- 1 шт. (велика)
- картопля
- 4 шт.
- рис
- 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вода
- 2 л
- лист лавровий
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (петрушка, кріп)
-
У скумбрії видаліть нутрощі, плавники, хвіст, голову, промийте під холодною водою та розріжте її на дві частини.
Картоплю, цибулю і моркву почистіть, картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними кубиками, моркву — соломкою.
Зелень промийте та подрібніть.
Воду доведіть до кипіння, опустіть до неї рибу та варіть 15 хвилин, потім вийміть її і відокремте м’якоть від кісточок, а бульйон процідіть.
До рибного бульйону викладіть рис, моркву, цибулю та варіть п’ять хвилин, потім додайте картоплю, перемішайте і варіть ще 10 хвилин, далі покладіть рибу, лавровий лист, чорний мелений перець, сіль і знову варіть п’ять хвилин. Додайте зелень і зніміть з вогню.
Поради:
Рис за бажанням можна замінити пшоняною крупою.