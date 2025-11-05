Як приготувати рибний суп зі скумбрії

Королівський реверанс — традиційний жест поваги до старших членів королівської родини. Його роблять лише жінки, схрещуючи ноги «вузлом», трохи присідаючи і схиляючи голову під час зустрічі з членом королівської родини. Це формальний знак поваги та ввічливості, який не є суворо обов’язковим, проте в багатьох європейських монархіях його досі дотримуються.