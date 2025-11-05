ТСН у соціальних мережах

Рецепти
141
1 хв

Як приготувати рибний суп зі скумбрії

Скумбрію можна не лише запекти чи засолити, а й приготувати з неї дуже смачний, наваристий суп.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
45 хвилин
35 ккал
риРибний суп зі скумбрії

Рибний суп зі скумбрії / © Credits

Це швидкий спосіб приготування страви на обід зі скумбрії з картоплею, рисом та овочами.

Інгредієнти

скумбрія свіжоморожена
1 шт. (велика)
картопля
4 шт.
рис
3 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вода
2 л
лист лавровий
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)

  1. У скумбрії видаліть нутрощі, плавники, хвіст, голову, промийте під холодною водою та розріжте її на дві частини.

  2. Картоплю, цибулю і моркву почистіть, картоплю наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними кубиками, моркву — соломкою.

  3. Зелень промийте та подрібніть.

  4. Воду доведіть до кипіння, опустіть до неї рибу та варіть 15 хвилин, потім вийміть її і відокремте м’якоть від кісточок, а бульйон процідіть.

  5. До рибного бульйону викладіть рис, моркву, цибулю та варіть п’ять хвилин, потім додайте картоплю, перемішайте і варіть ще 10 хвилин, далі покладіть рибу, лавровий лист, чорний мелений перець, сіль і знову варіть п’ять хвилин. Додайте зелень і зніміть з вогню.

Поради:

  • Рис за бажанням можна замінити пшоняною крупою.

