Як приготувати рис з овочами на сковороді
Для приготування розсипчастого рису бажано використовувати довгозерні сорти, як-от «Басматі» або «Жасмин», вони чудово вбирають жир і аромат, не перетворюючись на кашу.
Подайте як самостійну страву до пісного столу, або як гарнір до м’яса та риби.
Інгредієнти
- рис
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- овочі заморожені
- 150 г
- куркума мелена
- 0,5 ч. л.
- часник сушений
- 0,5 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- вода
- 450 мл
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Рис промийте в холодній воді кілька разів, поки вода не стане прозорою.
Цибулю очистьте і дрібно наріжте.
У глибокій сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до прозорості, додайте заморожені овочі та обсмажте до м’якості овочів, всипте рис, сушений часник, куркуму, перець чорний мелений, посоліть та, помішуючи, обсмажте ще 3-4 хвилини. Залийте гарячою водою, ще раз перемішайте, доведіть до кипіння, потім вогонь зменште та готуйте під закритою кришкою близько 20 хвилин.
Дайте рису настоятися кілька хвилин і подавайте до столу.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.