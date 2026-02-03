Самаркандська халква tiktok.com_@mil_alexx_pp

Самаркандська халва відрізняється від звичних цукерок або шоколадних десертів. Вона м’яка, трохи розсипчаста та має насичений молочний смак із приємною солодкістю. Крім того, вона дає чудовий енергетичний заряд. Приготувати цей десерт можна всього за 10 хв, а решту часу халва проведе в холодильнику, щоб охолонути та застигнути, як все зробити правильно розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти цукор 300 г вода 150 мл сухе молоко 160–170 г масло

Приготування

У каструлю всипаємо цукор, додаємо воду та ставимо на середній вогонь. Варимо 8–10 хв і періодично помішуємо. Перевіряємо готовність: капніть ложку сиропу у холодну воду, якщо він збирається в м’яку кульку, сироп готовий. Знімаємо з вогню. Використовуйте м’яке масло кімнатної температури. Вилийте на нього гарячий сироп і швидко розмішайте до однорідності. У три заходи всипаємо сухе молоко та швидко вимішуємо. Головне — робити це поки маса ще тепла, щоб вона не застигла передчасно. Перекладіть масу у форму, втрамбуйте та розрівняйте. Залиште у холодильнику на кілька годин до повного застигання.

Поради

М’яке масло робить текстуру ніжною, а сухе молоко — забезпечує легку розсипчастість.

Якщо хочете експериментувати, додайте трохи ванілі, кориці чи дрібно подрібнених горіхів.

Самаркандська халва — це не просто десерт, а справжня кулінарна пригода, яку легко повторити вдома. Всього 10 хв на плиті, трохи терпіння для застигання та на вашому столі з’явиться ароматний смаколик, який нагадує про теплі ринки Середньої Азії.