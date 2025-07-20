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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати шашлик із курки в маринаді з йогурту та кетчупу

Особливість приготування шашлику в тому, що маринується він у натуральному йогурті та кетчупі, завдяки цьому маринаду, м'ясо виходить ніжним, соковитим, а спеції надають пікантності та аромату.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Шашлик із курки в маринаді з йогурту та кетчупу

Шашлик із курки в маринаді з йогурту та кетчупу / © Credits

Шашлик на мангалі готується дуже швидко, головне не перетримайте його на вогні.

Інгредієнти

куряче філе
1 кг
натуральний йогурт (без добавок)
250 г
кетчуп
2 ст. л.
соєвий соус
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
паприка солодка
1 ч. л.
олія оливкова
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте порційними шматочками.

  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  3. У мисці змішайте натуральний йогурт, кетчуп, соєвий соус, оливкову олію, паприку, перець чорний мелений, сіль і цибулю.

  4. Залийте цим маринадом куряче філе і добре перемішайте, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години.

  5. За пів години до приготування дістаньте його з холодильника, акуратно нанизайте шашлик на шампури і обсмажте на мангалі до золотистої скоринки.

Поради:

  • Куряче м'ясо використовуйте будь-яке.

  • Готовність шашлику перевірте, надрізаючи його ножем, якщо виступив прозорий сік, то м'ясо готове.

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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