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Як приготувати шашлик із курки в маринаді з йогурту та кетчупу
Особливість приготування шашлику в тому, що маринується він у натуральному йогурті та кетчупі, завдяки цьому маринаду, м'ясо виходить ніжним, соковитим, а спеції надають пікантності та аромату.
Шашлик на мангалі готується дуже швидко, головне не перетримайте його на вогні.
Інгредієнти
- куряче філе
- 1 кг
- натуральний йогурт (без добавок)
- 250 г
- кетчуп
- 2 ст. л.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте порційними шматочками.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
У мисці змішайте натуральний йогурт, кетчуп, соєвий соус, оливкову олію, паприку, перець чорний мелений, сіль і цибулю.
Залийте цим маринадом куряче філе і добре перемішайте, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години.
За пів години до приготування дістаньте його з холодильника, акуратно нанизайте шашлик на шампури і обсмажте на мангалі до золотистої скоринки.
Поради:
Куряче м'ясо використовуйте будь-яке.
Готовність шашлику перевірте, надрізаючи його ножем, якщо виступив прозорий сік, то м'ясо готове.