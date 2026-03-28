Як приготувати шоколадні яйця з ніжним мусом до Великодня

Великдень не за горами, тож саме час планувати святкові десерти. Цей точно здивує родину та гостей, а процес приготування захопить навіть тих, хто не вважає себе шеф-кухарем.

Станіслава Бондаренко
шоколадні яйця з мусом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Шоколадні яйця — класика великоднього столу, але домашня версія має особливу магію, адже ви контролюєте інгредієнти, робите все свіжим і додаєте трохи творчості. Основою цього десерту є легкий шоколадний мус, який поєднує шоколад, крем-сир та збиті вершки. Зверху — хрустка глазур із подрібненими горішками, яка надає текстурного контрасту.

За словами Valeriia Veligurа, на приготування однієї порції потрібно трохи терпіння, але результат того вартий — шоколадні яйця з ніжним мусом та апетитною глазур’ю, якими можна прикрасити святковий стіл або подарувати близьким.

Інгредієнти

Для мусу

  • желатин 10 г

  • вода 60 мл

  • шоколад 100 г

  • молоко 60 мл

  • крем-сир 100 г

  • вершки 175 мл

  • цукрова пудра 20 г

Для глазурі

  • шоколад 200 г

  • олія 40 мл

  • смажений арахіс 40 г

Приготування

  1. Готуємо желатин: заливаємо холодною водою на 15 хв, після чого розтоплюємо на плиті чи у мікрохвильовці.

  2. Шоколадна основа: заливаємо розтоплений желатин у шоколад, додаємо гаряче молоко та ретельно перемішуємо.

  3. Додаємо крем-сир кімнатної температури та збиваємо до однорідності.

  4. Залишаємо остигати.

  5. Збиті вершки: холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою до легкого загустіння.

  6. Додаємо до шоколадної суміші та обережно перемішуємо.

  7. Форми: змащуємо серветкою з олією, авторка використала кришечки від Kinder Joy.

  8. Наповнюємо мусом і заморожуємо 1–2 години.

  9. Залишки мусу можна підігріти та продовжити готувати.

  10. Формування яєць: половинки «склеюємо» залишками мусу та знову заморожуємо на 15 хв.

  11. Глазур: шоколад розтоплюємо з олією, додаємо подрібнені горішки.

  12. Заморожені яйця занурюємо у глазур кілька разів для рівномірного покриття.

  13. Кладемо на пергамент і прибираємо у холодильник на 1–2 години.

Шоколадні яйця — це поєднання ніжного мусу, шоколадної солодкості та горіхового хрускоту. Вони ідеальні для святкового столу, подарунків або навіть для маленького кулінарного експерименту з дітьми.

Головне — дотримуватися покрокових інструкцій, дати мусу достатньо часу для охолодження, а глазурі — застигнути. Так ваші домашні шоколадні яйця будуть не лише красивими, а й неймовірно смачними.

Смакуйте, творіть і насолоджуйтеся великодньою магією у себе на кухні.

Наступна публікація

