Як приготувати шоколадні яйця з ніжним мусом до Великодня

шоколадні яйця з мусом

Реклама

Шоколадні яйця — класика великоднього столу, але домашня версія має особливу магію, адже ви контролюєте інгредієнти, робите все свіжим і додаєте трохи творчості. Основою цього десерту є легкий шоколадний мус, який поєднує шоколад, крем-сир та збиті вершки. Зверху — хрустка глазур із подрібненими горішками, яка надає текстурного контрасту.

За словами Valeriia Veligurа, на приготування однієї порції потрібно трохи терпіння, але результат того вартий — шоколадні яйця з ніжним мусом та апетитною глазур’ю, якими можна прикрасити святковий стіл або подарувати близьким.

Інгредієнти

Для мусу

желатин 10 г

вода 60 мл

шоколад 100 г

молоко 60 мл

крем-сир 100 г

вершки 175 мл

цукрова пудра 20 г

Для глазурі

шоколад 200 г

олія 40 мл

смажений арахіс 40 г

Приготування

Готуємо желатин: заливаємо холодною водою на 15 хв, після чого розтоплюємо на плиті чи у мікрохвильовці. Шоколадна основа: заливаємо розтоплений желатин у шоколад, додаємо гаряче молоко та ретельно перемішуємо. Додаємо крем-сир кімнатної температури та збиваємо до однорідності. Залишаємо остигати. Збиті вершки: холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою до легкого загустіння. Додаємо до шоколадної суміші та обережно перемішуємо. Форми: змащуємо серветкою з олією, авторка використала кришечки від Kinder Joy. Наповнюємо мусом і заморожуємо 1–2 години. Залишки мусу можна підігріти та продовжити готувати. Формування яєць: половинки «склеюємо» залишками мусу та знову заморожуємо на 15 хв. Глазур: шоколад розтоплюємо з олією, додаємо подрібнені горішки. Заморожені яйця занурюємо у глазур кілька разів для рівномірного покриття. Кладемо на пергамент і прибираємо у холодильник на 1–2 години.

Шоколадні яйця — це поєднання ніжного мусу, шоколадної солодкості та горіхового хрускоту. Вони ідеальні для святкового столу, подарунків або навіть для маленького кулінарного експерименту з дітьми.

Реклама

Головне — дотримуватися покрокових інструкцій, дати мусу достатньо часу для охолодження, а глазурі — застигнути. Так ваші домашні шоколадні яйця будуть не лише красивими, а й неймовірно смачними.

Смакуйте, творіть і насолоджуйтеся великодньою магією у себе на кухні.