Як приготувати шоколадні яйця з ніжним мусом до Великодня
Великдень не за горами, тож саме час планувати святкові десерти. Цей точно здивує родину та гостей, а процес приготування захопить навіть тих, хто не вважає себе шеф-кухарем.
Шоколадні яйця — класика великоднього столу, але домашня версія має особливу магію, адже ви контролюєте інгредієнти, робите все свіжим і додаєте трохи творчості. Основою цього десерту є легкий шоколадний мус, який поєднує шоколад, крем-сир та збиті вершки. Зверху — хрустка глазур із подрібненими горішками, яка надає текстурного контрасту.
За словами Valeriia Veligurа, на приготування однієї порції потрібно трохи терпіння, але результат того вартий — шоколадні яйця з ніжним мусом та апетитною глазур’ю, якими можна прикрасити святковий стіл або подарувати близьким.
Інгредієнти
Для мусу
желатин 10 г
вода 60 мл
шоколад 100 г
молоко 60 мл
крем-сир 100 г
вершки 175 мл
цукрова пудра 20 г
Для глазурі
шоколад 200 г
олія 40 мл
смажений арахіс 40 г
Приготування
Готуємо желатин: заливаємо холодною водою на 15 хв, після чого розтоплюємо на плиті чи у мікрохвильовці.
Шоколадна основа: заливаємо розтоплений желатин у шоколад, додаємо гаряче молоко та ретельно перемішуємо.
Додаємо крем-сир кімнатної температури та збиваємо до однорідності.
Залишаємо остигати.
Збиті вершки: холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою до легкого загустіння.
Додаємо до шоколадної суміші та обережно перемішуємо.
Форми: змащуємо серветкою з олією, авторка використала кришечки від Kinder Joy.
Наповнюємо мусом і заморожуємо 1–2 години.
Залишки мусу можна підігріти та продовжити готувати.
Формування яєць: половинки «склеюємо» залишками мусу та знову заморожуємо на 15 хв.
Глазур: шоколад розтоплюємо з олією, додаємо подрібнені горішки.
Заморожені яйця занурюємо у глазур кілька разів для рівномірного покриття.
Кладемо на пергамент і прибираємо у холодильник на 1–2 години.
Шоколадні яйця — це поєднання ніжного мусу, шоколадної солодкості та горіхового хрускоту. Вони ідеальні для святкового столу, подарунків або навіть для маленького кулінарного експерименту з дітьми.
Головне — дотримуватися покрокових інструкцій, дати мусу достатньо часу для охолодження, а глазурі — застигнути. Так ваші домашні шоколадні яйця будуть не лише красивими, а й неймовірно смачними.
Смакуйте, творіть і насолоджуйтеся великодньою магією у себе на кухні.