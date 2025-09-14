ТСН у соціальних мережах

Рецепти
49
1 хв

Як приготувати шоколадний яблучний пиріг

Якщо ви любите десерти з яблуками, то цей рецепт пирога — для вас.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
237 ккал
Шоколадний яблучний пиріг

Шоколадний яблучний пиріг / © Credits

Процес приготування займе мінімум часу, а результат вас дуже потішить. Пиріг виходить пишним, ароматним, з насиченим шоколадним смаком і ніжною яблучною начинкою.

Інгредієнти

яблука
4 шт.
борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
4 шт.
цукор
150 г
какао-порошок
2 ст. л.
кориця
½ ч. л.
пудра цукрова

  1. Яблука очистьте від шкірки, виріжте серцевину та наріжте їх пластинами.

  2. Борошно просійте з какао та перемішайте.

  3. Яйця з цукром збийте міксером у пишну, світлу масу. Додайте частинами борошно з какао та акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору.

  4. Дно форми вистеліть пергаментним папером. Вилийте тісто, зверху розподіліть по колу яблука, починаючи від бортиків і намагаючись трохи втопити їх у тісті, посипте корицею.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Дістаньте готовий пиріг, дайте йому охолонути 10–15 хвилин, потім акуратно вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.

  • Готовність пирога перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

