- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати шоколадний яблучний пиріг
Якщо ви любите десерти з яблуками, то цей рецепт пирога — для вас.
Процес приготування займе мінімум часу, а результат вас дуже потішить. Пиріг виходить пишним, ароматним, з насиченим шоколадним смаком і ніжною яблучною начинкою.
Інгредієнти
- яблука
- 4 шт.
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- цукор
- 150 г
- какао-порошок
- 2 ст. л.
- кориця
- ½ ч. л.
- пудра цукрова
-
Яблука очистьте від шкірки, виріжте серцевину та наріжте їх пластинами.
Борошно просійте з какао та перемішайте.
Яйця з цукром збийте міксером у пишну, світлу масу. Додайте частинами борошно з какао та акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору.
Дно форми вистеліть пергаментним папером. Вилийте тісто, зверху розподіліть по колу яблука, починаючи від бортиків і намагаючись трохи втопити їх у тісті, посипте корицею.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Дістаньте готовий пиріг, дайте йому охолонути 10–15 хвилин, потім акуратно вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Замість кориці можна використовувати ванільний цукор.
Готовність пирога перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.