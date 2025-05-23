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Як приготувати штрудель із листкового тіста з куркою грибами та сиром
Класичний штрудель зазвичай готується з фруктовою начинкою, але спробуйте використати варіант готового тіста для штруделя з несолодкою начинкою.
До складу входять куряче м'ясо, ароматні гриби та хрумке листкове тісто. Подайте зі свіжими овочами, зеленню або будь-яким соусом.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 500 г
- куряче філе
- 400 г
- печериці
- 200 г
- сир твердий
- 100 г
- сметана
- 60 г
- яєчний жовток
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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- кунжут
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Тісто розморозьте у холодильнику.
Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин після закипання. Остудіть та наріжте на невеликі кубики.
Цибулю та часник очистьте і дрібно наріжте.
Гриби промийте та наріжте на середні пластини.
На сковороді з олією обсмажте цибулю та часник до м'якості, додайте гриби і смажте до золотистого кольору.
У миску викладіть куряче філе, гриби, сир, перемішайте, додайте сметану, перець чорний мелений, посоліть і ще раз перемішайте.
Жовток збийте з чайною ложкою води.
Тісто тонко розкатайте і викладіть на деко, застелене пергаментом.
На тісто рівним шаром викладіть начинку, не доходячи до краю, поверніть у рулет і защипніть краї.
Зверху на рулеті зробіть акуратно невеликі надрізи.
Змастіть жовтком і посипте кунжутом.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин.
Поради :
Готовність штруделя перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.