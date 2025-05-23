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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати штрудель із листкового тіста з куркою грибами та сиром

Класичний штрудель зазвичай готується з фруктовою начинкою, але спробуйте використати варіант готового тіста для штруделя з несолодкою начинкою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Штрудель із листкового тіста з куркою грибами та сиром

Штрудель із листкового тіста з куркою грибами та сиром / © Credits

До складу входять куряче м'ясо, ароматні гриби та хрумке листкове тісто. Подайте зі свіжими овочами, зеленню або будь-яким соусом.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
500 г
куряче філе
400 г
печериці
200 г
сир твердий
100 г
сметана
60 г
яєчний жовток
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
олія
кунжут

  1. Тісто розморозьте у холодильнику.

  2. Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин після закипання. Остудіть та наріжте на невеликі кубики.

  3. Цибулю та часник очистьте і дрібно наріжте.

  4. Гриби промийте та наріжте на середні пластини.

  5. На сковороді з олією обсмажте цибулю та часник до м'якості, додайте гриби і смажте до золотистого кольору.

  6. У миску викладіть куряче філе, гриби, сир, перемішайте, додайте сметану, перець чорний мелений, посоліть і ще раз перемішайте.

  7. Жовток збийте з чайною ложкою води.

  8. Тісто тонко розкатайте і викладіть на деко, застелене пергаментом.

  9. На тісто рівним шаром викладіть начинку, не доходячи до краю, поверніть у рулет і защипніть краї.

  10. Зверху на рулеті зробіть акуратно невеликі надрізи.

  11. Змастіть жовтком і посипте кунжутом.

  12. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин.

Поради :

  • Готовність штруделя перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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