Як приготувати скумбрію на грилі: рецепт для відпочинку на природі

Як приготувати скумбрію на грилі / © Credits

Реклама

Скумбрія має щільну структуру м’яса, завдяки чому не розвалюється під час смаження на відкритому вогні. Вона швидко готується, зберігає соковитість і чудово вбирає маринад. А головне — на відміну від багатьох видів риби, скумбрія не потребує великої кількості спецій, щоб розкрити свій природний смак, про це розповів фудблогер Олександр Огороднік.

Інгредієнти Скумбрія (без голови) 4 тушки Свіжа петрушка 1 пучок Кріп Зелена цибуля Часник 3–4 зубчики Сік половини лимона Оливкова олія 30 мл Сіль Перець

Приготування маринаду

У чашу блендера викладіть петрушку, кріп, зелену цибулю та часник. Додайте сік лимона, олію, сіль і перець. Перебийте все до соусоподібної консистенції.

Маринування та смаження

Розріжте рибу вздовж черевця та злегка надріжте філе з двох боків, щоб маринад краще проник всередину. Обмажте кожну тушку підготовленим соусом, накрийте харчовою плівкою та залиште на 1 годину у холодильнику. Розігрійте гриль. Викладайте рибу та смажте по 5–7 хв з кожного боку, доки не утвориться золотиста скоринка.

Подача

Подавайте скумбрію з маринованою червоною цибулею, свіжими овочами та зеленню. Ідеальним доповненням стане легкий соус із йогурту, кропу та лимонного соку.

Якщо немає можливості готувати на вугіллі, можна скористатися гриль пательнею на плиті чи електрогрилем.