Як приготувати смачне сало: рецепт української закуски

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

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Блогерка Катерина Мазурець розповіла про простий рецепт пікантного сала, яке підкорює насиченим смаком, ароматом часнику та приємною гостротою. Це ідеальна закуска для тих, хто любить українські гастрономічні традиції з яскравим акцентом.

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Інгредієнти

сало

сіль

чорний перець

соєвий соус

французька гірчиця

міцна гірчиця

гіркий перець

маринована цибуля

свіжий кріп

часник

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Приготування

Тонко наріжте сало та додайте сіль, чорний перець, соєвий соус, французьку та міцну гірчицю. Для виразнішого смаку покладіть гіркий перець, мариновану цибулю, свіжий кріп і подрібнений часник. Кількість інгредієнтів регулюйте на власний смак: більше перцю — для гостроти, гірчиці — для пікантності, а часнику — для насиченого аромату. Ретельно перемішайте всі складники, накрийте посуд і поставте у холодильник на 60 хв. За цей час сало просочиться спеціями та стане ще ароматнішим.

Подавайте його зі свіжим хлібом і улюбленими додатками та готуйтеся до того, що тарілка спорожніє значно швидше, ніж ви очікували.

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