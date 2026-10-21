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Як приготувати смачне сало: рецепт української закуски
Іноді, щоб приготувати щось справді смачне, не потрібні складні рецепти чи рідкісні інгредієнти. Тонко нарізане сало, кілька спецій, гірчиця та часник і звична закуска перетворюється на справжню зірку столу.
Блогерка Катерина Мазурець розповіла про простий рецепт пікантного сала, яке підкорює насиченим смаком, ароматом часнику та приємною гостротою. Це ідеальна закуска для тих, хто любить українські гастрономічні традиції з яскравим акцентом.
Інгредієнти
сало
сіль
чорний перець
соєвий соус
французька гірчиця
міцна гірчиця
гіркий перець
маринована цибуля
свіжий кріп
часник
Приготування
Тонко наріжте сало та додайте сіль, чорний перець, соєвий соус, французьку та міцну гірчицю.
Для виразнішого смаку покладіть гіркий перець, мариновану цибулю, свіжий кріп і подрібнений часник.
Кількість інгредієнтів регулюйте на власний смак: більше перцю — для гостроти, гірчиці — для пікантності, а часнику — для насиченого аромату.
Ретельно перемішайте всі складники, накрийте посуд і поставте у холодильник на 60 хв. За цей час сало просочиться спеціями та стане ще ароматнішим.
Подавайте його зі свіжим хлібом і улюбленими додатками та готуйтеся до того, що тарілка спорожніє значно швидше, ніж ви очікували.