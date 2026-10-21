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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати смачне сало: рецепт української закуски

Іноді, щоб приготувати щось справді смачне, не потрібні складні рецепти чи рідкісні інгредієнти. Тонко нарізане сало, кілька спецій, гірчиця та часник і звична закуска перетворюється на справжню зірку столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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сало instagram.com_korusni_korusnosti

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Блогерка Катерина Мазурець розповіла про простий рецепт пікантного сала, яке підкорює насиченим смаком, ароматом часнику та приємною гостротою. Це ідеальна закуска для тих, хто любить українські гастрономічні традиції з яскравим акцентом.

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Інгредієнти

  • сало

  • сіль

  • чорний перець

  • соєвий соус

  • французька гірчиця

  • міцна гірчиця

  • гіркий перець

  • маринована цибуля

  • свіжий кріп

  • часник

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

сало instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Приготування

  1. Тонко наріжте сало та додайте сіль, чорний перець, соєвий соус, французьку та міцну гірчицю.

  2. Для виразнішого смаку покладіть гіркий перець, мариновану цибулю, свіжий кріп і подрібнений часник.

  3. Кількість інгредієнтів регулюйте на власний смак: більше перцю — для гостроти, гірчиці — для пікантності, а часнику — для насиченого аромату.

  4. Ретельно перемішайте всі складники, накрийте посуд і поставте у холодильник на 60 хв. За цей час сало просочиться спеціями та стане ще ароматнішим.

Подавайте його зі свіжим хлібом і улюбленими додатками та готуйтеся до того, що тарілка спорожніє значно швидше, ніж ви очікували.

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