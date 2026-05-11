грецька закуска із запеченою фетою та овочами tiktok.comalexandras.home

Саме такою є традиційна грецька страва, про яку розповіли на сторінці Alexandra’s Home — соковиті томати, солодкий перець, гаряча духмяна фета та оливкова олія, яка об’єднує всі смаки в одну ідеальну середземноморську історію.

Страва має дуже «домашній» характер, адже овочі буквально тануть у соках і спеціях, сир стає кремовим та ніжним, а хрусткий хліб перетворюється на головний додаток вечері.

Інгредієнти стиглий помідор 1 шт. зелений перець 1 шт. 1 червоний перець 1 шт. гострий перець (за бажанням) 1 шт. фета 120 г сир гауда 100 г оливкова олія сушений орегано 1 ч. л паприка сіль чорний перець

Приготування

Помідор наріжте кубиками. Саме овочевий сік стане основою майбутнього соусу, тому важливо використовувати стиглі томати. Солодкий та гострий перець наріжте тонкими скибками. Розігрійте духовку до 200°C. У невелику жаростійку форму викладіть половину овочів. У центр помістіть шматок фети, а зверху накрийте рештою томатів і перцю. Полийте щедрою кількістю оливкової олії. Посипте орегано, паприкою, додайте сіль і перець. Зверху розкладіть шматочки гауди. Накрийте форму кришкою чи фольгою та відправте у духовку приблизно на 30 хв. Після духовки акуратно перемішайте все виделкою, сир і овочі мають перетворитися на густу кремову масу. Подавайте гарячим із хрустким багетом, пітою, підсмаженим хлібом, грісіні чи навіть молодою картоплею.

Грецька запечена фета — не просто страва, це атмосфера повільної вечері, літнього вечора, розмов на кухні та хрусткого хліба, яким збирають останні краплі ароматного соусу.

