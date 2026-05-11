Як приготувати смачну грецьку закуску із запеченою фетою та овочами — простий рецепт
Іноді найсмачніші рецепти народжуються не зі складних технік чи рідкісних інгредієнтів, а з простого бажання зібрати за столом близьких людей.
Саме такою є традиційна грецька страва, про яку розповіли на сторінці Alexandra’s Home — соковиті томати, солодкий перець, гаряча духмяна фета та оливкова олія, яка об’єднує всі смаки в одну ідеальну середземноморську історію.
Страва має дуже «домашній» характер, адже овочі буквально тануть у соках і спеціях, сир стає кремовим та ніжним, а хрусткий хліб перетворюється на головний додаток вечері.
Інгредієнти
- стиглий помідор
- 1 шт.
- зелений перець
- 1 шт.
- 1 червоний перець
- 1 шт.
- гострий перець (за бажанням)
- 1 шт.
- фета
- 120 г
- сир гауда
- 100 г
- оливкова олія
-
- сушений орегано
- 1 ч. л
- паприка
-
- сіль
-
- чорний перець
-
Приготування
Помідор наріжте кубиками. Саме овочевий сік стане основою майбутнього соусу, тому важливо використовувати стиглі томати.
Солодкий та гострий перець наріжте тонкими скибками.
Розігрійте духовку до 200°C.
У невелику жаростійку форму викладіть половину овочів. У центр помістіть шматок фети, а зверху накрийте рештою томатів і перцю.
Полийте щедрою кількістю оливкової олії.
Посипте орегано, паприкою, додайте сіль і перець.
Зверху розкладіть шматочки гауди.
Накрийте форму кришкою чи фольгою та відправте у духовку приблизно на 30 хв.
Після духовки акуратно перемішайте все виделкою, сир і овочі мають перетворитися на густу кремову масу.
Подавайте гарячим із хрустким багетом, пітою, підсмаженим хлібом, грісіні чи навіть молодою картоплею.
Грецька запечена фета — не просто страва, це атмосфера повільної вечері, літнього вечора, розмов на кухні та хрусткого хліба, яким збирають останні краплі ароматного соусу.