Як приготувати смачну літню закуску з кабачків

холодна закуска з кабачків tiktok.com/@nisenitnitsia

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Кабачок недарма вважається одним із найуніверсальніших сезонних овочів. Він має нейтральний смак, який легко поєднується з різноманітними спеціями, соусами та зеленню. Саме тому кулінари щороку знаходять нові способи його приготування.

На сторінці nisenitnitsia розповіли про рецепт закуски, яка поєднує ніжність запечених кабачків, свіжість зелені та пікантність соусу на основі грецького йогурту, гірчиці та часнику. Особливість страви полягає в тому, що після приготування її варто охолодити, так смаки ще краще поєднуються між собою.

Інгредієнти

кабачки

сіль

невелика кількість олії

грецький йогурт

гірчиця

часник

кріп

петрушка

холодна закуска з кабачків tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготування

Перший крок — підготувати кабачки. Їх нарізають кружальцями та злегка солять. Після цього овочі залишають приблизно на 15 хв, щоб вийшла зайва волога. Далі кабачки викладають на деко, злегка збризкують олією та відправляють у духовку. Запікають близько 30 хв за температури 180°C до м’якості та легкої золотистої скоринки. Поки кабачки охолоджуються, готують соус. Для цього змішують грецький йогурт, гірчицю та подрібнений часник. Отриманою заправкою покривають готові кабачки, а зверху щедро посипають дрібно нарізаними кропом і петрушкою. Фінальний штрих — поставити закуску у холодильник. Після охолодження вона набуває виразнішого смаку та приємної текстури.

Головна перевага цієї страви — баланс смаків. Запечені кабачки залишаються ніжними та соковитими, грецький йогурт додає кремовості, гірчиця забезпечує легку пікантність, а часник і свіжа зелень наповнюють закуску літнім ароматом.

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