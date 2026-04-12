ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати смачну окрошку за кілька хвилин — добірка рецептів

Окрошка — легка та напрочуд проста у приготування страва, яку буквально можна «зібрати» за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Окрошка / © www.credits

Сьогодні окрошка повертається у меню не лише як ностальгія, а як відповідь на сучасний ритм життя. Швидко, просто, без складних технік і при цьому смачно та поживно. І головне, варіацій її приготування безліч. Від максимально легкої класики до ситніших версій на бульйоні. Фудблогерка Emiliya Yevtushenko розповіла про два варіанти: класичний та насиченіший, для різного настрою.

Окрошка №1: класична

Це той самий варіант, який асоціюється з дитинством, дачею та прохолодою у найспекотніший день.

Інгредієнти

  • кип’ячена охолоджена вода 1,5 л

  • сметана 400 г

  • майонез 2 ст. л

  • сіль 2 ч. л

  • лимонна кислота чи сік лимона 1,5 ч. л

  • відварені яйця 4 шт.

  • картопля у мундирі 5–6 шт.

  • цибуля 1 шт.

  • лікарська ковбаса, шинка чи відварене м’ясо 200–300 г

  • свіжі огірки 3–4 шт.

  • кріп

  • зелена цибуля

Приготування

  1. Спочатку відварюємо картоплю та яйця, даємо їм охолонути й очищаємо.

  2. Далі все максимально просто? картоплю, яйця, ковбасу та огірки нарізаємо дрібним кубиком.

  3. Цибулю — ще дрібніше, можна навіть скористатися подрібнювачем.

  4. Окремо змішуємо воду, сметану, сіль, лимонну кислоту чи лимонний сік.

  5. Важливо добре перемішати, щоб не залишилося грудочок.

  6. Після цього з’єднуємо всі інгредієнти, додаємо зелень і відправляємо у холодильник.

У результаті отримуємо легку та свіжу окрошку з ідеальним балансом кислинки та ніжності.

Окрошка №2: на бульйоні

Цей варіант для тих, хто хоче чогось «серйознішого», але все ще літнього.

Інгредієнти

  • куряче м’ясо 300–400 г

  • курячий бульйон (проціджений та охолоджений) 1,5 л

  • картопля 3–4 шт.

  • яйця 4 шт.

  • огірки 2–3 шт.

  • зелень

Заправка

  • жовтки з яєць

  • гостра гірчиця 1 ч. л

  • майонез 2 ст. л

  • кефір 200 мл

  • сметана 400 г

Приготування

  1. Спочатку варимо куряче м’ясо.

  2. Бульйон обов’язково проціджуємо, солимо та охолоджуємо.

  3. Курку, картоплю та огірки нарізаємо кубиком.

  4. Яйця розділяємо, білки — у загальну масу, а жовтки — для заправки.

  5. Готуємо заправку, жовтки розминаємо виделкою з гірчицею, додаємо майонез, кефір і сметану.

  6. Перемішуємо до однорідної, кремової текстури.

  7. Далі з’єднуємо заправку, бульйон та усі нарізані інгредієнти.

Подаємо з великою кількістю зелені і за бажанням із перепелиними яйцями. У результаті отримуємо густу текстуру, насичений та глибокий смак.

Поради

  • Охолодження — ключове, окрошка розкривається саме після перебування у холодильнику

  • Дрібне нарізання робить текстуру гармонійнішою

  • Баланс кислинки (лимон або гірчиця) — те, що «збирає» смак воєдино

Окрошка — це про простоту, вона не вимагає складних технік приготування, дорогих інгредієнтів або багато часу. І саме тому вона знову стає фаворитом нашого столу.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie