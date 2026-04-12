Окрошка / © www.credits

Сьогодні окрошка повертається у меню не лише як ностальгія, а як відповідь на сучасний ритм життя. Швидко, просто, без складних технік і при цьому смачно та поживно. І головне, варіацій її приготування безліч. Від максимально легкої класики до ситніших версій на бульйоні. Фудблогерка Emiliya Yevtushenko розповіла про два варіанти: класичний та насиченіший, для різного настрою.

Окрошка №1: класична

окрошка / © Credits

Це той самий варіант, який асоціюється з дитинством, дачею та прохолодою у найспекотніший день.

Інгредієнти

кип’ячена охолоджена вода 1,5 л

сметана 400 г

майонез 2 ст. л

сіль 2 ч. л

лимонна кислота чи сік лимона 1,5 ч. л

відварені яйця 4 шт.

картопля у мундирі 5–6 шт.

цибуля 1 шт.

лікарська ковбаса, шинка чи відварене м’ясо 200–300 г

свіжі огірки 3–4 шт.

кріп

зелена цибуля

Приготування

Спочатку відварюємо картоплю та яйця, даємо їм охолонути й очищаємо. Далі все максимально просто? картоплю, яйця, ковбасу та огірки нарізаємо дрібним кубиком. Цибулю — ще дрібніше, можна навіть скористатися подрібнювачем. Окремо змішуємо воду, сметану, сіль, лимонну кислоту чи лимонний сік. Важливо добре перемішати, щоб не залишилося грудочок. Після цього з’єднуємо всі інгредієнти, додаємо зелень і відправляємо у холодильник.

У результаті отримуємо легку та свіжу окрошку з ідеальним балансом кислинки та ніжності.

Окрошка №2: на бульйоні

Окрошка / © Credits

Цей варіант для тих, хто хоче чогось «серйознішого», але все ще літнього.

Інгредієнти

куряче м’ясо 300–400 г

курячий бульйон (проціджений та охолоджений) 1,5 л

картопля 3–4 шт.

яйця 4 шт.

огірки 2–3 шт.

зелень

Заправка

жовтки з яєць

гостра гірчиця 1 ч. л

майонез 2 ст. л

кефір 200 мл

сметана 400 г

Приготування

Спочатку варимо куряче м’ясо. Бульйон обов’язково проціджуємо, солимо та охолоджуємо. Курку, картоплю та огірки нарізаємо кубиком. Яйця розділяємо, білки — у загальну масу, а жовтки — для заправки. Готуємо заправку, жовтки розминаємо виделкою з гірчицею, додаємо майонез, кефір і сметану. Перемішуємо до однорідної, кремової текстури. Далі з’єднуємо заправку, бульйон та усі нарізані інгредієнти.

Подаємо з великою кількістю зелені і за бажанням із перепелиними яйцями. У результаті отримуємо густу текстуру, насичений та глибокий смак.

Поради

Охолодження — ключове, окрошка розкривається саме після перебування у холодильнику

Дрібне нарізання робить текстуру гармонійнішою

Баланс кислинки (лимон або гірчиця) — те, що «збирає» смак воєдино

Окрошка — це про простоту, вона не вимагає складних технік приготування, дорогих інгредієнтів або багато часу. І саме тому вона знову стає фаворитом нашого столу.