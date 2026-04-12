Як приготувати смачну окрошку за кілька хвилин — добірка рецептів
Окрошка — легка та напрочуд проста у приготування страва, яку буквально можна «зібрати» за лічені хвилини.
Сьогодні окрошка повертається у меню не лише як ностальгія, а як відповідь на сучасний ритм життя. Швидко, просто, без складних технік і при цьому смачно та поживно. І головне, варіацій її приготування безліч. Від максимально легкої класики до ситніших версій на бульйоні. Фудблогерка Emiliya Yevtushenko розповіла про два варіанти: класичний та насиченіший, для різного настрою.
Окрошка №1: класична
Це той самий варіант, який асоціюється з дитинством, дачею та прохолодою у найспекотніший день.
Інгредієнти
кип’ячена охолоджена вода 1,5 л
сметана 400 г
майонез 2 ст. л
сіль 2 ч. л
лимонна кислота чи сік лимона 1,5 ч. л
відварені яйця 4 шт.
картопля у мундирі 5–6 шт.
цибуля 1 шт.
лікарська ковбаса, шинка чи відварене м’ясо 200–300 г
свіжі огірки 3–4 шт.
кріп
зелена цибуля
Приготування
Спочатку відварюємо картоплю та яйця, даємо їм охолонути й очищаємо.
Далі все максимально просто? картоплю, яйця, ковбасу та огірки нарізаємо дрібним кубиком.
Цибулю — ще дрібніше, можна навіть скористатися подрібнювачем.
Окремо змішуємо воду, сметану, сіль, лимонну кислоту чи лимонний сік.
Важливо добре перемішати, щоб не залишилося грудочок.
Після цього з’єднуємо всі інгредієнти, додаємо зелень і відправляємо у холодильник.
У результаті отримуємо легку та свіжу окрошку з ідеальним балансом кислинки та ніжності.
Окрошка №2: на бульйоні
Цей варіант для тих, хто хоче чогось «серйознішого», але все ще літнього.
Інгредієнти
куряче м’ясо 300–400 г
курячий бульйон (проціджений та охолоджений) 1,5 л
картопля 3–4 шт.
яйця 4 шт.
огірки 2–3 шт.
зелень
Заправка
жовтки з яєць
гостра гірчиця 1 ч. л
майонез 2 ст. л
кефір 200 мл
сметана 400 г
Приготування
Спочатку варимо куряче м’ясо.
Бульйон обов’язково проціджуємо, солимо та охолоджуємо.
Курку, картоплю та огірки нарізаємо кубиком.
Яйця розділяємо, білки — у загальну масу, а жовтки — для заправки.
Готуємо заправку, жовтки розминаємо виделкою з гірчицею, додаємо майонез, кефір і сметану.
Перемішуємо до однорідної, кремової текстури.
Далі з’єднуємо заправку, бульйон та усі нарізані інгредієнти.
Подаємо з великою кількістю зелені і за бажанням із перепелиними яйцями. У результаті отримуємо густу текстуру, насичений та глибокий смак.
Поради
Охолодження — ключове, окрошка розкривається саме після перебування у холодильнику
Дрібне нарізання робить текстуру гармонійнішою
Баланс кислинки (лимон або гірчиця) — те, що «збирає» смак воєдино
Окрошка — це про простоту, вона не вимагає складних технік приготування, дорогих інгредієнтів або багато часу. І саме тому вона знову стає фаворитом нашого столу.