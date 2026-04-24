Апельсиновий леквар

У світі швидких рецептів і «вечері за 15 хвилин» є страви, які не терплять поспіху. Вони про глибину смаку, яку не купиш у супермаркеті. Саме такими є леквари — густі, насичені, майже медитативні у приготуванні. Фудблогерка Діана Михайлова розповіла про два улюблені рецепти: цитрусовий та ягідний.

Текстура леквару густа та оксамитова, смак — концентрований, глибокий, іноді навіть із винними нотами.

Цитрусовий леквар

Цитрусові

Солодкість апельсина, гіркуватість грейпфрута та легка кислинка лимонного соку створюють складний, «дорослий» смак. Ідеальний до сирів, тостів або як прошарок у тартах.

Інгредієнти

апельсин 1 кг

грейпфрут 1 кг

цукор 400 г

лимонний сік 1 ч. л

Приготування

Почніть із цедри. Обережно зніміть тонкий шар, уникайте білої частини, щоб не додати зайвої гіркоти. Очистьте плоди від шкірки та перегородок — це важливий етап, який забезпечить ніжну текстуру. М’якуш наріжте та збережіть весь сік. Додайте цукор і дайте фруктам «відпочити» приблизно 30 хв — вони пустять ще більше соку. Далі варіть 40–60 хв на середньому вогні, а наприкінці додайте лимонний сік. За бажанням масу можна перебити до однорідності чи залишити трохи текстури.

Готовність перевіряється просто — крапля на холодній тарілці не має розтікатися.

Леквар із чорницею

Чорниця

Темний, густий, майже оксамитовий, цей леквар «звучить» як спогад про ліс, свіже повітря та теплий хліб із маслом. Його смак стає глибшим із кожною хвилиною томління.

Інгредієнти

чорниця 1,5 кг

цукор 350–450 г

лимонний сік 1 ст. л

Приготування

Ягоди переберіть і добре промийте. Перекладіть у каструлю з товстим дном — це допоможе уникнути пригорання. Злегка перебийте блендером, але залиште частину ягід цілими для текстури. Додайте цукор і залиште на 20 хв. Далі повільно варіть 60–90 хв на слабкому вогні, з регулярним помішуванням. Коли маса стане густою, темною та блискучою, додайте лимонний сік. За потреби можна уварювати ще довше — саме це дає той самий глибокий, майже «винний» смак. Що довше готується — то насиченіший результат.

Леквар — це про інше ставлення до їжі. Не як до завдання, а як до процесу. Тут немає поспіху, натомість є результат, який складно перевершити. Цитрусовий варіант — яскравий та елегантний, а ягідний — глибокий та затишний.