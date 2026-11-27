Штолен / © Associated Press

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Традиційну різдвяну випічку, штолен, можна приготувати по-різному: з ніжною марципановою серединкою, п’янкими родзинками в ромі або щедрою маковою начинкою.

ТСН.ua зібрав три детальні рецепти святкового штолена з точними пропорціями інгредієнтів, часом та температурним режимом для ідеального результату.

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У дріжджовому штолені за рецептом кондитера з The Great British Bake Off — 225 г марципану для випічки. Ще два варіанти цієї випічки готують на сирному тісті без дріжджового вистоювання — з родзинками або маково-марципановою начинкою.

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Дріжджовий штолен із марципановою серединкою

Цим рецептом дріжджового штолена поділився сайт The Great British Bake Off. У ньому сухофрукти, цукати та мигдаль додають одразу в тісто, а марципан кладуть усередину окремим шаром і загортають. Тісту потрібно дати двічі підійти, але натомість ви отримаєте гарний та солодкий марципановий візерунок на розрізі.

З цих продуктів вийде один великий штолен, якого вистачить на 10–12 шматків. Тісто замішують 6–7 хвилин, дають йому підійти вперше протягом 1–1,5 години, а вдруге — від 45 до 60 хвилин. У духовці випічка проведе 1 годину, але також варто закласти окремий час на підготовку інгредієнтів, формування та охолодження готового виробу.

Інгредієнти для тіста та начинки:

500 г білого пшеничного борошна з високим вмістом білка, додатково — для робочої поверхні;

100 г дрібного цукру;

10 г швидкодіючих сухих дріжджів;

10 г солі;

150 г м’якого несолоного вершкового масла;

250 мл незбираного молока;

по дрібці меленого мускатного горіха та меленої гвоздики;

½ ч. л. ванільного екстракту;

2 краплі мигдального екстракту;

55 г очищеного від шкірки мигдалю, дрібно посіченого;

200 г родзинок;

100 г дрібних сушених родзинок-коринки;

125 г суміші цукатів із цитрусових шкірок;

25 г розтопленого вершкового масла для пласта тіста;

225 г марципану.

Для змащування

25 г розтопленого вершкового масла;

2 ст. л. цукрової пудри.

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Як приготувати

У велику миску всипте 500 г борошна та 100 г цукру. З одного краю покладіть 10 г дріжджів, а з протилежного — 10 г солі. Додайте 150 г м’якого вершкового масла, влийте спершу 200 мл молока й перемішайте. Потім влийте молоко, що залишилося, перекладіть усе на рясно присипаний борошном стіл та вимішуйте 6–7 хвилин, поки тісто не стане гладким та еластичним.

В іншій мисці змішайте мускатний горіх, гвоздику, ванільний і мигдальний екстракти, 55 г мигдалю, 200 г родзинок, 100 г коринки та 125 г цукатів. Покладіть зверху тісто й вмішуйте добавки рухами від країв до центру.

Потім накрийте харчовою плівкою й залиште тісто в теплому місці на 1–1,5 години. Воно має збільшитися вдвічі.

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Коли тісто підійшло, вийміть його з миски, притисніть й розкачайте на злегка присипаній борошном поверхні в прямокутник приблизно 45 × 35 см. Змастіть 25 г розтопленого масла. Розкачайте 225 г марципану в пласт приблизно 25 × 15 см і покладіть зверху.

Згорніть тісто рулетом, щоб марципан опинився всередині. Перенесіть на велике деко з пергаментом, накрийте й залиште ще на 45–60 хвилин, доки штолен не збільшиться вдвічі.

Розігрійте духовку до 190 °C або до 170 °C з конвекцією та поставте туди штолен випікатися на 1 годину. Вийміть із духовки вашу випічку та змастіть 25 г розтопленого масла, що залишилися та посипте 2 ст. л. пудри. Подавати випічку слід охолодженою.

Сирний штолен із родзинками без дріжджів

Сирний штолен за рецептом кулінарної команди відомої продукції Dr. Oetker готується без очікування, поки підійде тісто. Соковитості випічці додає нежирний кисломолочний сир, а насиченого аромату — родзинки, замочені в ромі, цитрусові цукати та спеції. Краще замочити родзинки звечора, щоб наступного дня відразу замісити тісто.

З цієї порції виходить один штолен, який можна розділити приблизно на 20 шматочків. Саме приготування займе близько 40 хвилин, випікання — приблизно 55 хвилин, також потрібен час на замочування родзинок — від кількох годин до цілої ночі.

Інгредієнти для тіста:

375 г родзинок;

100 мл рому;

500 г пшеничного борошна, додатково — для робочої поверхні;

16 г розпушувача;

150 г цукру;

8 г ванільного цукру;

дрібка солі;

4 краплі ароматизатора «Масло-ваніль» Dr. Oetker;

мелені гвоздика, кардамон, імбир, мускатний горіх і кориця — кожної прянощі на кінчику ножа;

6 г готової тертої апельсинової цедри Dr. Oetker Finesse;

2 яйця розміру M;

200 г м’якого вершкового масла або маргарину;

250 г нежирного кисломолочного сиру типу quark;

250 г меленого мигдалю;

100 г цукатів із лимонних шкірок;

100 г цукатів із апельсинових шкірок.

Для змащування:

приблизно 100 г вершкового масла;

приблизно 50 г цукрової пудри.

Приготування

Влийте 100 мл рому до 375 г родзинок і лишіть настоятися на кілька годин, а ще краще — на всю ніч. Деко застеліть пергаментом у три шари, щоб дно випічки не підгоріло і не стало занадто темним під час запікання. Духовку розігрійте до 250 °C при верхньому та нижньому нагріванні або до 230 °C із конвекцією. Зверніть увагу, що це стартова температура для розігріву, і перед тим як ставити форму, її слід зменшити.

Змішайте 500 г борошна з 16 г розпушувача. Додайте звичайний і ванільний цукор, сіль, ароматизатор, прянощі, 6 г цедри, 2 яйця, 200 г м’якого масла та 250 г сиру. Замісіть міксером із насадками-гачками спочатку на найнижчій, потім на найвищій швидкості.

На злегка присипаній борошном поверхні, вмішайте в тісто 250 г меленого мигдалю, по 100 г лимонних та апельсинових цукатів і замочені в ромі родзинки. Вимісіть до однорідності.

Розкачайте тісто у квадрат 30 × 30 см і згорніть рулетом. Качалкою зробіть уздовж заглиблення. Перегніть лівий бік на правий із невеликим зміщенням. Руками сформуйте посередині поздовжній валик, а боки щільно підтисніть догори. Перекладіть штолен на деко. Знизьте температуру духовки до 160 °C для верхнього й нижнього нагріву або до 140 °C з конвекцією та поставте туди тісто. Випікайте в нижній третині духовки близько 55 хвилин.

Розтопіть близько 100 г вершкового масла. Щойно ви виймете штолен із духовки, змастіть його половиною масла та присипте половиною цукрової пудри. Дайте випічці трохи охолонути на решітці, після чого нанесіть решту масла й пудри.

Якщо ви не хочете використовувати алкоголь, родзинки можна запарити гарячою водою — такий варіант радять самі автори рецепта.

Маковий штолен із марципаном на сирному тісті

У другому рецепті від команди Dr. Oetker начинка ховається всередині рулету. Мак з’єднують із жовтком і подрібненим мигдалем та викладають поверх тонкого шару марципану. Для цього знадобиться готова макова маса для випікання — саме вона забезпечує потрібний склад начинки за рецептом.

З цих продуктів вийде один штолен приблизно на 20 шматочків. Підготовка забере 40 хвилин, а випікання — близько 60 хвилин. Чекати, поки тісто підійде, не потрібно.

Інгредієнти для тіста:

400 г пшеничного борошна, додатково — для присипки робочої поверхні;

4 рівні ч. л. розпушувача;

100 г цукру;

½ ампули ромового ароматизатора Dr. Oetker;

дрібка солі;

мелені гвоздика, кардамон, імбир та свіжонатертий мускатний горіх — кожної прянощі на кінчику ножа;

1 яйце розміру M;

200 г м’якого вершкового масла або маргарину;

250 г нежирного кисломолочного сиру

Для начинки та змащування тіста:

ще 1 яйце розміру M, розділене на білок і жовток;

100 г марципанової маси;

250 г готової солодкої макової начинки Mohn-Back;

100 г меленого мигдалю.

Для змащування готового виробу

приблизно 50 г вершкового масла;

приблизно 50 г цукрової пудри.

Приготування

Застеліть деко пергаментом, складеним утричі. Розігрійте духовку до 250 °C у режимі верхнього і нижнього нагріву або до 230 °C з конвекцією.

Змішайте 400 г борошна з чотирма чайними ложками розпушувача без гірки. Додайте 100 г цукру, ромовий ароматизатор, сіль, спеції, одне ціле яйце, 200 г м’якого вершкового масла та 250 г сиру. Замісіть однорідне гладке тісто міксером із насадками-гачками: спочатку недовго на найменшій швидкості, а потім на максимальній.

Розкачайте тісто на злегка підсипаній борошном поверхні у квадрат розміром 30 × 30 см і змастіть білком ще одного яйця.

Розімніть 100 г марципанової маси. Розкачайте її між двома шарами розрізаного пакета для заморожування у прямокутник розміром 28 × 20 см. Зніміть плівку та перекладіть марципан на тісто.

З’єднайте 250 г готової макової начинки із жовтком ще одного яйця та 100 г меленого мигдалю. Рівномірно розподіліть цю суміш по марципановому шару. Скрутіть тісто в рулет і добре защипніть краї.

Качалкою зробіть уздовж рулету заглиблення. Перекладіть одну частину поверх іншої з невеликим зміщенням. Сформуйте вздовж центру поздовжній гребінь і щільно підіжміть боки вгору.

Перекладіть штолен на підготовлене деко та зменште температуру духовки до 180 °C при верхньому і нижньому нагріванні або до 160 °C у режимі конвекції. Випікайте приблизно 60 хвилин.

Згодом розтопіть приблизно 50 г масла. Гарячий штолен змастіть половиною масла й посипте половиною пудри. Дайте трохи холонути випічці на решітці та повторіть із рештою масла й пудри.

Штолен можна приготувати завчасно до Різдва

Сухофрукти й прянощі поступово віддають аромат тісту, тому різдвяний штолен часто печуть за кілька тижнів до свята. Для наведеного вище сирного варіанта з родзинками автори рецепта радять повністю охолодити випічку, загорнути у фольгу, потім покласти в пакет для заморожування та зберігати в прохолодному місці близько трьох тижнів.

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