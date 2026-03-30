Як приготувати смачний торт без випікання

Торт без випікання

Фудблогерка Diana Kulikovska розповіла про рецепт неймовірного торта без випікання, який готується з простих інгредієнтів, але має вигляд як справжній кондитерський шедевр. Шоколад, печиво та ніжний крем — той тріумфальний набір, який змусить серце кожного ласуна битись швидше.

Цей торт не потребує духовки, тому навіть ті, хто боїться складних кулінарних процесів, зможуть створити справжній десертний шедевр. А головне, він смакує як торт із кондитерської, але готується з базових продуктів, які знайдуться на кожній кухні.

Інгредієнти

Для крему

яйця 2 шт.

борошно 50 г

цукор 200 г

молоко 500 мл

масло 100 г

Для коржів та поливки

шоколадне печиво 2 пачки

чорний шоколад 2 плитки

Приготування

Змішайте цукор, яйця та борошно до однорідності. Додайте молоко та ретельно розмішайте. Поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуйте, щоб крем не пригорів. В кінці додайте вершкове масло, розмішайте та залиште охолонути. Чергуйте печиво та крем, поки не використаєте весь крем. Важливо добре ущільнювати шари, щоб торт тримав форму. Розтопіть чорний шоколад. Для кращої консистенції додайте 2 ст. л олії, щоб поливка була гладкою та блискучою. Залийте зверху торт. Дайте торту настоятися приблизно 2 години у холодильнику, щоб шари добре схопилися. Через 2 години можна насолоджуватися тортом, який має святковий вигляд і смакує неймовірно ніжно.

Торт без випікання — чудова ідея для тих, хто любить швидкі та ефектні десерти. Ідеальний варіант для домашніх свят, дитячих днів народження чи просто для того, щоб зробити буденний день солодким і особливим. Простота, швидкість і неймовірний смак — ось секрет цього десерту, який обов’язково варто спробувати.