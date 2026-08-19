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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати сметанно-часниковий соус

Ароматний, пікантний, помірно гострий, сметанно-часниковий соус — це чудове доповнення до м’яса, риби та овочів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
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Сметанно-часниковий соус

Сметанно-часниковий соус / © Credits

Страва готується просто і швидко на основі сметани з додаванням сиру, соусу, часнику та зелені.

Інгредієнти

сметана 15–20 %
5 ст. л.
плавлений сир
40 г
соєвий соус
1 ст. л.
часник
2–3 зубчики
кріп
20 г
мелений чорний перець
сіль

  1. Очистьте часник і пропустіть його через прес.

  2. Кріп промийте, подрібніть.

  3. Плавлений сир натріть на дрібній тертці.

  4. У посуд викладіть сметану, плавлений сир, влийте соєвий соус, додайте часник, кріп, мелений чорний перець, посоліть і ретельно перемішайте.

Поради:

  • Щоб легко натерти плавлений сир, покладіть його на 10–20 хвилин у морозильну камеру.

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