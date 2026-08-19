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Як приготувати сметанно-часниковий соус
Ароматний, пікантний, помірно гострий, сметанно-часниковий соус — це чудове доповнення до м’яса, риби та овочів.
Страва готується просто і швидко на основі сметани з додаванням сиру, соусу, часнику та зелені.
Інгредієнти
- сметана 15–20 %
- 5 ст. л.
- плавлений сир
- 40 г
- соєвий соус
- 1 ст. л.
- часник
- 2–3 зубчики
- кріп
- 20 г
- мелений чорний перець
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- сіль
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Очистьте часник і пропустіть його через прес.
Кріп промийте, подрібніть.
Плавлений сир натріть на дрібній тертці.
У посуд викладіть сметану, плавлений сир, влийте соєвий соус, додайте часник, кріп, мелений чорний перець, посоліть і ретельно перемішайте.
Поради:
Щоб легко натерти плавлений сир, покладіть його на 10–20 хвилин у морозильну камеру.
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