Як приготувати сметанно-часниковий соус

Заміна керівника апарату прем’єр-міністра Вірменії стала значно більшою, ніж внутрішньою кадровою справою. Звільнений Араїк Арутюнян роками підтримував інтенсивні контакти з Парижем, а джерела у спецслужбах стверджують, що він передавав французькій розвідці інформацію з оточення Пашиняна. Його місце посіла колишня посолка Вірменії у США Ліліт Макунц. Це відбувається саме тоді, коли Вашингтон просуває TRIPP, Франція залишається поза проєктом, ЄС підтримує Єреван у протистоянні російським торговельним обмеженням, а сама Вірменія не припиняє співпраці з Москвою.