Як приготувати соковиті рибні котлети: рецепт ароматної страви

рибні котлети tiktok.comalionakarpiuk_2

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Рибні котлети давно стали класикою домашньої кухні, однак далеко не завжди вони виходять соковитими та м’якими. Секрет вдалого результату — правильно підготовлений фарш і кілька простих кулінарних хитрощів.

Рецепт, про який розповіла фудблогерка Альона Карпюк, саме із таких. Мінімум продуктів, кілька нескладних кроків і на столі з’являється страва, яка однаково добре смакує і на обід, і на вечерю.

Інгредієнти філе риби 550 г цибуля 1 шт. яйця 1 шт. манна крупа 4 ст. л панірувальні сухарі спеції сіль

рибні котлети tiktok.comalionakarpiuk_2

Приготування

Спочатку філе риби потрібно подрібнити у блендері до однорідної консистенції. До отриманого фаршу додати яйце, подрібнену цибулю, манну крупу та спеції. Усе добре перемішати, після чого залишити масу приблизно на 15 хв. За цей час манка набухне, а фарш стане пластичнішим. Далі змочити руки водою, сформувати акуратні котлетки та обваляти кожну у панірувальних сухарях. Для смаження використовуйте сковороду з антипригарним покриттям. Котлети потрібно обсмажити з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки. У результаті вони виходять ніжними, соковитими та з хрустким паніруванням.

Іноді найкращі рецепти — саме найпростіші, лише кілька доступних інгредієнтів, трохи часу та жодних складних кулінарних технік, і домашні рибні котлети вже готові.

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рибні котлети tiktok.comalionakarpiuk_2

Подавати їх можна з картопляним пюре, овочевим салатом, рисом або просто зі свіжою зеленню. Це той випадок, коли звичайна домашня страва легко стає улюбленою для всієї родини.

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