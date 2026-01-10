Як приготувати соковитий бургер із безглютеновою булочкою / © Associated Press

У світі, де здорове харчування стає не просто трендом, а способом життя, знайти рецепти, які поєднують користь і смак, іноді справжній виклик. Домашній бургер без глютену — це не просто альтернатива класичним фастфудам. Це ваш шанс дозволити собі щось смачне, корисне та білкове, без витрачених годин на кухні.

Особливо актуальний такий варіант для тих, хто слідкує за харчуванням, дбає про травлення чи просто хоче урізноманітнити раціон, а про рецепт цієї страви розповіли на сторінці ameliezen

Інгредієнти

Булка без глютену

сухе молоко 50 г

яйце 1 шт

харчова сода

Начинка

зернистий сир

помідори

хрумкий салат

м’ясо на ваш смак: бефстроганов із яловичини, курка чи класичний стейк

гірчиця

Приготування

Булка без глютену

Змішайте усе у невеликій мисці до однорідності. Сформуйте маленький «пухкий горбик» на пергаменті. Готуйте в аерофритюрниці 8–10 хв або у духовці 10–15 хв за 180°C, поки верх не зарум’яниться Після випікання дайте булці трохи охолонути, а потім розріжте навпіл. Шари начинки викладайте акуратно, щоб кожен інгредієнт відчувався, але бургер не розвалився.

Домашній бургер без глютену — це не про обмеження, а про насолоду та увагу до себе. Він швидкий, білковий та смачний, а головне — ви точно знаєте, що споживаєте. Ідеально для обіду вдома, перекусу після тренування чи навіть для невеликої вечірки.

Спробуйте приготувати його вже сьогодні та ваше уявлення про «здоровий бургер» зміниться назавжди.