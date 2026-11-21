закритий бургер instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Реклама

Якщо ви любите бургери, проте хочеться спробувати щось цікавіше за звичну булочку з начинкою, тоді зверніть увагу на незвичайний варіант — закриті бургери. Усередині ховається все, за що ми так любимо цю страву: м’ясо, сир, пікантний соус і хрусткі мариновані огірочки. Завдяки запіканню тісто стає рум’яним і хрустким зовні, а начинка залишається соковитою. До того ж її можна змінювати на власний смак, про це розповіли на сторінці БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ.

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 500 г

тепле молоко — 200 мл

пресовані дріжджі — 20 г

цукор — 2 ст. л

сіль — ½ ч. л

яйця — 1 шт.

олія — 2 ст. л

Для начинки

яловичий фарш — 300 г

курячий фарш — 200 г

сир чедер

мариновані огірки

карамелізована цибуля

кетчуп

французька гірчиця

сіль

перець

Для змащування

яйця — 1 шт.

кунжут

закритий бургер instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Приготування

Спочатку приготуйте тісто, у теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте цукор, яйце та олію. Поступово всипайте борошно з сіллю та вимішуйте приблизно 5 хв, тісто має стати еластичним і перестати липнути до рук. Накрийте миску рушником і залиште у теплому місці, поки тісто не збільшиться в об’ємі у 1,5-2 рази. Тим часом займіться начинкою, змішайте яловичий та курячий фарш, посоліть, поперчіть та сформуйте пласкі котлети, трохи більші за діаметром, ніж майбутні бургери. Обсмажте їх на сковороді до напівготовності. Коли тісто підійде, розділіть його на порції та сформуйте коржики. У центр кожного викладіть скибочку чедера, котлету, трохи соусу з кетчупу та французької гірчиці, карамелізовану цибулю, нарізані мариновані огірочки та ще одну скибочку сиру. Підніміть краї тіста догори та ретельно защипніть, сформуйте закритий «мішечок» або конверт із начинкою всередині. Викладіть заготівлю на деко швом донизу, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом. Запікайте у розігрітій духовці до золотистої скоринки та повної готовності м’яса.

Ці закриті бургери — чудова ідея для вечері, домашньої вечірки чи ситного перекусу. Вони поєднують улюблений смак класичного бургера з ароматом свіжої домашньої випічки. А найприємніше, що начинку можна адаптувати під себе, наприклад, додати більше сиру, улюблені овочі чи інший соус.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів