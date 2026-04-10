Солона паска з сиром / tiktok.com/@yummy.lera

Реклама

Великдень — це завжди про традиції, проте сучасна кухня дедалі частіше доводить, що навіть найкласичніші рецепти можна переосмислити без втрати сенсу, зате з новими смаками.

Солона паска, про рецепт якої розповіли на сторінці yummy.lera , зберігає форму, техніку та символіку святкової випічки, але наповнюється зовсім іншим начинкою: ніжним сиром, ароматною шинкою і кремовою серединкою. Ідеальний варіант для тих, хто не любить надто солодке чи хоче урізноманітнити великодній стіл.

Інгредієнти

Опара

тепле молоко — 100 мл

дріжджі — 8 г сухих або 25 г свіжих

цукор — 1 ст. л.

борошно — 7–8 ст. л.

Сирне тісто

яйця — 2 шт.

жовток — 2 шт.

цукор — 50 г

сіль — 1 ч. л.

кисломолочний сир — 300 г

вершкове масло — 100 г

готова опара

борошно — бл. 600 г

твердий сир — 150 г

шинка — 150 г

Начинка

крем-сир — 350 г

вершки — 50 мл

твердий сир — 100 г

зелень

Глазур

вершкове масло — 25 г

вершки — 75 мл

сир — 150 г

куркума

Приготування

Опара

Зміщайте всі інгредієнти для опари. Суміш потрібно накрити та залишити в теплому місці приблизно на 15 хв до активізації дріжджів.

Ніжне сирне тісто

Яйця, жовтки, цукор, сіль, сир і м’яке масло змішайте міксером, але без збивання. Додайте опару та поступово введіть борошно. Як результат, і має вийти м’яке, еластичне тісто, яке може трохи липнути, але це нормально. Після цього залишаємо тісто в теплому місці на 1,5 год. Потім обминаємо, ділимо на 3 частини та додаємо кубики сиру й шинки. Сформовані кульки викладаємо до форм, даємо підійти ще 30 хв, змащуємо жовтком із молоком та випікаємо за 170°C приблизно 30–35 хв.

Начинка

Крем-сир збийте з вершками до густої консистенції. Додайте натертий сир і дрібно нарізану зелень. Зріжте верхівку паски, обережно вийміть частину м’якуша, наповніть начинкою та накрийте верхівкою.

Глазур

Масло розтопіть, додайте вершки та сир. Прогрійте до повного розплавлення. Додайте куркуму для апетитного золотистого відтінку. Готовою глазур’ю полийте паски та задекоруйте смаженим беконом і зеленою цибулею.

Солона паска — про сміливість експериментувати, але не втрачати поваги до традицій. Вона доводить, що великодня кухня може бути не лише солодкою, а й несподівано сучасною. Тож якщо цього року хочеться чогось нового — це ідеальний варіант.