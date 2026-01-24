- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати сосиски в листковому тісті в духовці
Сосиски в листковому тісті — це чудова альтернатива бутербродам.
Готуються дуже швидко. Приготуйте їх у дорогу, як швидкий перекус, дітям у школу, вони просто обожнюють такі сосиски, або просто для сімейного чаювання.
Інгредієнти
- тісто листкове (бездріжджове)
- 500 г
- сосиски
- 10 шт.
- яйце
- 1 шт.
- кунжут
-
Листкове тісто заздалегідь розморозьте за кімнатної температури.
Яйце збийте виделкою до однорідності.
На робочій поверхні, злегка присипаній борошном, розкачайте тісто в прямокутний пласт завтовшки 2-3 міліметри і наріжте довгими смужками завширшки близько одного сантиметра.
Сосиски витягніть із плівки і загорніть кожну в смужку з тіста.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Якщо сосиски великі, розріжте їх на дві частини.