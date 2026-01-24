ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати сосиски в листковому тісті в духовці

Сосиски в листковому тісті — це чудова альтернатива бутербродам.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Сосиски в листковому тісті в духовці

Сосиски в листковому тісті в духовці / © Credits

Готуються дуже швидко. Приготуйте їх у дорогу, як швидкий перекус, дітям у школу, вони просто обожнюють такі сосиски, або просто для сімейного чаювання.

Інгредієнти

тісто листкове (бездріжджове)
500 г
сосиски
10 шт.
яйце
1 шт.
кунжут

  1. Листкове тісто заздалегідь розморозьте за кімнатної температури.

  2. Яйце збийте виделкою до однорідності.

  3. На робочій поверхні, злегка присипаній борошном, розкачайте тісто в прямокутний пласт завтовшки 2-3 міліметри і наріжте довгими смужками завширшки близько одного сантиметра.

  4. Сосиски витягніть із плівки і загорніть кожну в смужку з тіста.

  5. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Якщо сосиски великі, розріжте їх на дві частини.

