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Як приготувати соус із шовковиці до м’яса
Соус із шовковиці — це альтернатива класичному ткемалі. Любителям соусів смак цієї страви неодмінно сподобається.
Ідеально підійде до шашлику, стейків або запеченого м’яса.
Інгредієнти
- шовковиця
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- мед
- 1 ст. л.
- сухе вино (червоне)
- 59 мл
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- розмарин
- щіпка
- мелений чорний перець
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- сіль
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Ягоди промийте, викладіть у друшляк і видаліть плодоніжки.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю дрібно наріжте, часник пропустіть через прес.
У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до м’якості.
Додайте ягоди, перемішайте і тушкуйте все разом 3 хвилини.
Влийте вино, додайте мед, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин, потім додайте лимонний сік, часник, розмарин, мелений чорний перець, сіль, перемішайте, проваріть 2–3 хвилини й подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.
Потім поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння, після чого розлийте в баночки, охолодіть і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Спеції додавайте за смаком.
Якщо не хочете, щоб у соусі відчувалися кісточки, процідіть його через дрібне сито.
Можна додати біле сухе вино.