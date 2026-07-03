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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати соус із шовковиці до м’яса

Соус із шовковиці — це альтернатива класичному ткемалі. Любителям соусів смак цієї страви неодмінно сподобається.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Коментарі
Соус із шовковиці до м’яса

Соус із шовковиці до м’яса / © Credits

Ідеально підійде до шашлику, стейків або запеченого м’яса.

Інгредієнти

шовковиця
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
мед
1 ст. л.
сухе вино (червоне)
59 мл
лимонний сік
1 ст. л.
оливкова олія
1 ст. л.
часник
2 зубчики
розмарин
щіпка
мелений чорний перець
сіль

  1. Ягоди промийте, викладіть у друшляк і видаліть плодоніжки.

  2. Цибулю та часник очистьте. Цибулю дрібно наріжте, часник пропустіть через прес.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до м’якості.

  4. Додайте ягоди, перемішайте і тушкуйте все разом 3 хвилини.

  5. Влийте вино, додайте мед, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 10 хвилин, потім додайте лимонний сік, часник, розмарин, мелений чорний перець, сіль, перемішайте, проваріть 2–3 хвилини й подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.

  6. Потім поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння, після чого розлийте в баночки, охолодіть і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Спеції додавайте за смаком.

  • Якщо не хочете, щоб у соусі відчувалися кісточки, процідіть його через дрібне сито.

  • Можна додати біле сухе вино.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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