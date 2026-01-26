ТСН у соціальних мережах

Рецепти
219
1 хв

Як приготувати справжню українську перепічку — швидкий рецепт смачної страви

Коли буденна вечеря перетворюється на кулінарний виклик, на допомогу приходить українська перепічка — проста, швидка та неймовірно смачна альтернатива звичному хлібу.

Станіслава Бондаренко
1 година
255 ккал
Українська перепічка tiktok.com_@bude_smachno_razom

Перепічка — це старовинна українська страва, яку ще у дитинстві готували наші бабусі. Вона ідеально підходить, коли хочеться свіжого хліба, але немає часу на довге випікання. Секрет перепічки простий — мінімум інгредієнтів, легкий процес і результат, який підкорює своїм золотистим кольором та хрумкою скоринкою.

На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати її всього за кілька хвилин з того, що є під рукою.

Інгредієнти

Кефір
0,5 л
Сода
1 ч. л
Борошно
700 г
Сіль
1 ч. л
Олія

Приготування

  1. Підігрійте кефір до теплого стану та додайте соду. Добре перемішайте.

  2. Просійте борошно, додайте сіль та перемішайте. Це дозволить тісту бути легким і повітряним.

  3. До кефіру поступово додавайте борошно та замішайте м’яке тісто. Замішуйте не менше 10 хв, але обережно — не забивайте тісто зайвим борошном. Покладіть у миску, накрийте та залиште на 20–30 хв відпочити.

  4. Тісто діліть на 5 частин. Кожен шматочок розкачайте у коло та проколіть виделкою по всій поверхні, щоб страва добре пропеклася під час смаження.

  5. Розігрійте пательню, додайте соняшникову олію та обсмажуйте перепічки з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні.

Українська перепічка — це не лише смаколик, а й маленький ритуал домашнього затишку. Вона швидка, проста та універсальна, її можна подавати до супу, сніданку чи використовувати як основу для сендвічів.

219
