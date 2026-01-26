- Дата публікації
Як приготувати справжню українську перепічку — швидкий рецепт смачної страви
Коли буденна вечеря перетворюється на кулінарний виклик, на допомогу приходить українська перепічка — проста, швидка та неймовірно смачна альтернатива звичному хлібу.
Перепічка — це старовинна українська страва, яку ще у дитинстві готували наші бабусі. Вона ідеально підходить, коли хочеться свіжого хліба, але немає часу на довге випікання. Секрет перепічки простий — мінімум інгредієнтів, легкий процес і результат, який підкорює своїм золотистим кольором та хрумкою скоринкою.
На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати її всього за кілька хвилин з того, що є під рукою.
Інгредієнти
- Кефір
- 0,5 л
- Сода
- 1 ч. л
- Борошно
- 700 г
- Сіль
- 1 ч. л
- Олія
Приготування
Підігрійте кефір до теплого стану та додайте соду. Добре перемішайте.
Просійте борошно, додайте сіль та перемішайте. Це дозволить тісту бути легким і повітряним.
До кефіру поступово додавайте борошно та замішайте м’яке тісто. Замішуйте не менше 10 хв, але обережно — не забивайте тісто зайвим борошном. Покладіть у миску, накрийте та залиште на 20–30 хв відпочити.
Тісто діліть на 5 частин. Кожен шматочок розкачайте у коло та проколіть виделкою по всій поверхні, щоб страва добре пропеклася під час смаження.
Розігрійте пательню, додайте соняшникову олію та обсмажуйте перепічки з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні.
Українська перепічка — це не лише смаколик, а й маленький ритуал домашнього затишку. Вона швидка, проста та універсальна, її можна подавати до супу, сніданку чи використовувати як основу для сендвічів.