Українська перепічка tiktok.com_@bude_smachno_razom

Перепічка — це старовинна українська страва, яку ще у дитинстві готували наші бабусі. Вона ідеально підходить, коли хочеться свіжого хліба, але немає часу на довге випікання. Секрет перепічки простий — мінімум інгредієнтів, легкий процес і результат, який підкорює своїм золотистим кольором та хрумкою скоринкою.

На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати її всього за кілька хвилин з того, що є під рукою.

Інгредієнти Кефір 0,5 л Сода 1 ч. л Борошно 700 г Сіль 1 ч. л Олія

Приготування

Підігрійте кефір до теплого стану та додайте соду. Добре перемішайте. Просійте борошно, додайте сіль та перемішайте. Це дозволить тісту бути легким і повітряним. До кефіру поступово додавайте борошно та замішайте м’яке тісто. Замішуйте не менше 10 хв, але обережно — не забивайте тісто зайвим борошном. Покладіть у миску, накрийте та залиште на 20–30 хв відпочити. Тісто діліть на 5 частин. Кожен шматочок розкачайте у коло та проколіть виделкою по всій поверхні, щоб страва добре пропеклася під час смаження. Розігрійте пательню, додайте соняшникову олію та обсмажуйте перепічки з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні.

Українська перепічка — це не лише смаколик, а й маленький ритуал домашнього затишку. Вона швидка, проста та універсальна, її можна подавати до супу, сніданку чи використовувати як основу для сендвічів.