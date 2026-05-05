Як приготувати студентський салат із "Мівіною"

Є рецепти, які повертають нас у часи гуртожитків, нічних розмов на підвіконні, спонтанних вечерь і кулінарних експериментів «з нічого». Один із таких — рецепт салату із «Мівіною» та крабовими паличками.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Коментарі
салат із «Мівіною» tiktok.com/@bude_smachno_razom

Сьогодні у тренді не лише складні страви з ресторанних меню, а й домашні рецепти, особливо ті, які мають емоційну цінність. Салат із сухої локшини швидкого приготування — саме такий випадок. Колись він був символом студентської винахідливості, а сьогодні — це вже ностальгійний варіант, який легко адаптувати до будь-якого смаку, а про рецепт його приготування нагадали на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

суха «Мівіна»
2 пачки
свіжий огірок
1 шт.
крабові палички
100 г
консервована кукурудза
100 г
майонез
сіль
перець

Приготування

  1. Огірок і крабові палички нарізати невеликими шматочками.

  2. Суху локшину поламати на дрібні шматочки та трохи залити рідиною з кукурудзи.

  3. Залишити мівіну на декілька хвилин, шоб вона увібрала рідину та стала мʼяшкою.

  4. Викласти всі інгредієнти у глибоку миску.

  5. Додати майонез і приправу з локшини.

  6. Добре перемішати до однорідності.

Салат із «Мівіною» — це не просто рецепт, а історія про часи, коли з мінімуму інгредієнтів створювали максимум смаку.

