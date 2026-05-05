Як приготувати студентський салат із "Мівіною"
Є рецепти, які повертають нас у часи гуртожитків, нічних розмов на підвіконні, спонтанних вечерь і кулінарних експериментів «з нічого». Один із таких — рецепт салату із «Мівіною» та крабовими паличками.
Сьогодні у тренді не лише складні страви з ресторанних меню, а й домашні рецепти, особливо ті, які мають емоційну цінність. Салат із сухої локшини швидкого приготування — саме такий випадок. Колись він був символом студентської винахідливості, а сьогодні — це вже ностальгійний варіант, який легко адаптувати до будь-якого смаку, а про рецепт його приготування нагадали на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
- суха «Мівіна»
- 2 пачки
- свіжий огірок
- 1 шт.
- крабові палички
- 100 г
- консервована кукурудза
- 100 г
- майонез
-
- сіль
-
- перець
-
Приготування
Огірок і крабові палички нарізати невеликими шматочками.
Суху локшину поламати на дрібні шматочки та трохи залити рідиною з кукурудзи.
Залишити мівіну на декілька хвилин, шоб вона увібрала рідину та стала мʼяшкою.
Викласти всі інгредієнти у глибоку миску.
Додати майонез і приправу з локшини.
Добре перемішати до однорідності.
Салат із «Мівіною» — це не просто рецепт, а історія про часи, коли з мінімуму інгредієнтів створювали максимум смаку.