Сьогодні у тренді не лише складні страви з ресторанних меню, а й домашні рецепти, особливо ті, які мають емоційну цінність. Салат із сухої локшини швидкого приготування — саме такий випадок. Колись він був символом студентської винахідливості, а сьогодні — це вже ностальгійний варіант, який легко адаптувати до будь-якого смаку, а про рецепт його приготування нагадали на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти суха «Мівіна» 2 пачки свіжий огірок 1 шт. крабові палички 100 г консервована кукурудза 100 г майонез сіль перець

Приготування

Огірок і крабові палички нарізати невеликими шматочками. Суху локшину поламати на дрібні шматочки та трохи залити рідиною з кукурудзи. Залишити мівіну на декілька хвилин, шоб вона увібрала рідину та стала мʼяшкою. Викласти всі інгредієнти у глибоку миску. Додати майонез і приправу з локшини. Добре перемішати до однорідності.

Салат із «Мівіною» — це не просто рецепт, а історія про часи, коли з мінімуму інгредієнтів створювали максимум смаку.

