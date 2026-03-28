ТСН у соціальних мережах

Рецепти
26
1 хв

Як приготувати суфле з кефіру та заморожених ягід

Це ніжний, корисний, низькокалорійний десерт без випікання. Використовуйте будь-які заморожені ягоди, які є у вас у холодильнику.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
46 ккал
Суфле з кефіру та заморожених ягід

Суфле прикрасьте крихтою шоколаду, горішками або свіжими ягодами, такий десерт сподобається як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

кефір 1%
500 мл
заморожені ягоди
250 г
желатин
25 г
вода
50 мл
мед
2 ст. л.
ванільний цукор
10 г

  1. Желатин залийте холодною водою і залиште на 5-10 хвилин.

  2. Заморожені ягоди заздалегідь розморозьте.

  3. У чашу блендера влийте кефір, викладіть ягоди, рідкий мед, ванільний цукор і пробийте до однорідної маси.

  4. Желатин розчиніть у мікрохвильовій печі або на водяній бані, влийте в кефірну масу і збийте ще кілька хвилин. Розлийте суфле в креманки і відправте в холодильник на 60-90 хвилин.

Поради:

  • Мед можна замінити цукром.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
