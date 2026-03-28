Як приготувати суфле з кефіру та заморожених ягід
Це ніжний, корисний, низькокалорійний десерт без випікання. Використовуйте будь-які заморожені ягоди, які є у вас у холодильнику.
Суфле прикрасьте крихтою шоколаду, горішками або свіжими ягодами, такий десерт сподобається як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
- кефір 1%
- 500 мл
- заморожені ягоди
- 250 г
- желатин
- 25 г
- вода
- 50 мл
- мед
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
Желатин залийте холодною водою і залиште на 5-10 хвилин.
Заморожені ягоди заздалегідь розморозьте.
У чашу блендера влийте кефір, викладіть ягоди, рідкий мед, ванільний цукор і пробийте до однорідної маси.
Желатин розчиніть у мікрохвильовій печі або на водяній бані, влийте в кефірну масу і збийте ще кілька хвилин. Розлийте суфле в креманки і відправте в холодильник на 60-90 хвилин.
Поради:
Мед можна замінити цукром.