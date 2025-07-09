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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати суфле з курячої печінки

За смаком куряче суфле нагадує паштет з печінки, але воно ніжніше.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
133 ккал
Суфле з курячої печінки

Суфле з курячої печінки / © Credits

Це найпростіша страва, яку можна приготувати з печінки. Подайте її холодною чи гарячою, з овочами, розріжте на порції, або з хлібцями чи тостами.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
яйця курячі
2 шт.
вершки 10%
100 мл
борошно пшеничне
120 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
олія для змащування форми
2 ст. л.
коріандр мелений
1/3 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Курячу печінку промийте, видаліть плівки, жир і наріжте на середні шматочки.

  2. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середню тертку. Обсмажте на олії до м'якості. Остудіть.

  3. Яйця збийте віничком.

  4. У чашу блендера викладіть курячу печінку, обсмажені овочі і подрібніть до однорідної маси, викладіть у миску, потім додайте яйця, вершки, борошно, чорний мелений перець, коріандр, сіль і добре перемішайте.

  5. Форму для запікання змастіть олією, викладіть масу і розрівняйте.

  6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

Поради:

  • Замість вершків можна використовувати молоко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
11
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