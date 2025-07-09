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Як приготувати суфле з курячої печінки
За смаком куряче суфле нагадує паштет з печінки, але воно ніжніше.
Це найпростіша страва, яку можна приготувати з печінки. Подайте її холодною чи гарячою, з овочами, розріжте на порції, або з хлібцями чи тостами.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- вершки 10%
- 100 мл
- борошно пшеничне
- 120 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія для змащування форми
- 2 ст. л.
- коріандр мелений
- 1/3 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Курячу печінку промийте, видаліть плівки, жир і наріжте на середні шматочки.
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середню тертку. Обсмажте на олії до м'якості. Остудіть.
Яйця збийте віничком.
У чашу блендера викладіть курячу печінку, обсмажені овочі і подрібніть до однорідної маси, викладіть у миску, потім додайте яйця, вершки, борошно, чорний мелений перець, коріандр, сіль і добре перемішайте.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть масу і розрівняйте.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
Поради:
Замість вершків можна використовувати молоко.