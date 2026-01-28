Сирні пончики tiktok.com_@annasimiachko

Сирні пончики — це класика домашньої випічки, яка ніколи не виходить з моди. Їх люблять за легку текстуру, ніжний смак і приємний аромат. На відміну від магазинних десертів, домашні пончики завжди теплі, щойно зі сковороди, а їхній запах наповнює кухню затишком і ностальгією. Цей рецепт від annasimiachko простий, але результат — як у найкращій кондитерській: соковиті всередині, з рум’яною скоринкою зовні, з легким ароматом апельсина та кориці, які роблять десерт по-справжньому святковим.

Інгредієнти кисломолочний сир 300 г яйце 1 шт. цукор 60 г (3 ст. л) сметана 1 ст. л цедра апельсина сіль сода погашена соком або оцтом) 1/3 ч. л борошно 130–150 г кориця олія

Приготування

Спочатку сир протираємо через сито, щоб він став ніжним і однорідним. Потім додаємо цедру, яйце, цукор, сметану, сіль і погашену соду. Все ретельно перемішуємо, розминаємо сир, поки маса не стане однорідною. Далі поступово додаємо борошно, щоб тісто стало м’яким і зручним для формування. Формуємо маленькі кульки вагою приблизно 15–17 г. Щоб тісто не липло, обвалюємо кульки у борошні. Розігріваємо олію та смажимо пончики на середньому вогні по 3–4 хв, поки вони не стануть рум’яними. Під час смаження пончики самі перевертаються, тому не поспішайте.

Готові пончики викладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія стекла. Подаємо ще теплими, щедро присипте цукровою пудрою чи обваляйте у суміші цукру та кориці.

Сирні пончики — це не просто десерт. Це ковток дитинства, тепло домашньої кухні та маленьке свято для душі. Вони ідеально пасують до ранкової кави, затишного вечора з друзями чи як солодкий сюрприз для рідних.