Як приготувати сирну паску з вишнею до Великодня

Сирна паска з вишнею tiktok.com/@baking.and.more4u

Великдень в Україні — завжди трохи більше, ніж просто свято, це запахи кухні, тепло дому і рецепти, які передаються з покоління у покоління чи наново відкриваються. Тож сучасні варіації класичних страв сьогодні смакують особливо цікаво.

Саме такою є сирна паска з вишневою начинкою від фудблогерки Nata.cooking. Вона поєднує традиційну основу з кисломолочного сиру з трендовими деталями, а саме білим шоколадом, маком і яскравою ягідною серединкою.

Інгредієнти

Для основи

кисломолочний сир — 400 г

сметана — 200 г

вершкове масло — 50 г

цукрова пудра — 50 г

білий шоколад — 100 г

мак — 1 ст. л.

Для начинки

заморожена вишня — 150 г

цукор — 1–2 ст. л

крохмаль — 1 ст. л (10–12 г без гірки).

Приготування

Мак заливаємо окропом і залишаємо на 30 хв. Потім відціджуємо через сито, це робить його м’якшим і розкриває смак. До вишні додаємо цукор і крохмаль. На маленькому вогні, постійно помішуйте, доводьте до загустіння. Важливий нюанс, якщо хочете ніжну течку серединку — не переварюйте, а якщо вам до вподоби стабільніша текстура — дайте начинці добре загуснути. Після цього обов’язково охолоджуємо. До сиру додаємо м’яке вершкове масло, цукрову пудру та сметану. Збиваємо блендером до максимально гладкої, кремової текстури. Далі додаємо мак і розтоплений білий шоколад, акуратно перемішуємо. Форму вистилаємо марлею. Далі викладаємо сирну масу, формуємо дно та бортики, додаємо вишневу начинку, закриваємо зверху сирною масою та загортаємо краї марлі. Ставимо зверху щось важке та відправляємо у холодильник мінімум на ніч. Вранці дістаємо паску з форми, знімаємо марлю та починаємо прикрашати.

Ідеї декору

розтоплений шоколад

мигдальні пластівці

цукрова посипка.

Також можна залишити мінімалізм, адже паска і так має розкішний вигляд.

Сирна паска з вишнею — це той випадок, коли традиція звучить по-новому. Вона зберігає знайомий смак дитинства, але додає йому сучасної легкості та естетики.