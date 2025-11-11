- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Як приготувати сирну запіканку на сковороді
Якщо у вас немає духовки або просто не хочеться її вмикати, приготуйте ніжну, соковиту сирну запіканку на сковороді.
Страву готують дуже просто: для цього змішайте всі інгредієнти, викладіть сирну масу на пательню і запечіть її на плиті. Подайте зі сметаною, джемом або згущеним молоком.
Інгредієнти
- сир
- 300 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- манна крупа
- 2 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- масло вершкове
- цукрова пудра
Яйця, цукор, ванільний цукор збийте міксером до пишної маси, додайте сир, сметану, манну крупу, сіль і ще раз збийте злегка міксером.
Дно пательні вистеліть пергаментним папером, змастіть дно і боки вершковим маслом, викладіть сирну масу і розрівняйте її.
Відправте сковороду на плиту, на мінімальний вогонь, накрийте кришкою і випікайте 20-30 хвилин. Готову запіканку перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою, витягніть її зі сковороди, видаліть пергамент, посипте цукровою пудрою і подайте до столу в гарячому вигляді.
Поради:
Сковороду використовуйте з товстим дном.
Якщо у вас немає світла, то збити всі інгредієнти можна віничком.
Готова запіканка має підрум’янитися з боків.