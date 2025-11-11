ТСН у соціальних мережах

Рецепти
148
1 хв

Як приготувати сирну запіканку на сковороді

Якщо у вас немає духовки або просто не хочеться її вмикати, приготуйте ніжну, соковиту сирну запіканку на сковороді.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
184 ккал
Сирна запіканка на сковороді

Сирна запіканка на сковороді / © Credits

Страву готують дуже просто: для цього змішайте всі інгредієнти, викладіть сирну масу на пательню і запечіть її на плиті. Подайте зі сметаною, джемом або згущеним молоком.

Інгредієнти

сир
300 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
3 ст. л.
манна крупа
2 ст. л.
сметана
2 ст. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
масло вершкове
цукрова пудра

  1. Яйця, цукор, ванільний цукор збийте міксером до пишної маси, додайте сир, сметану, манну крупу, сіль і ще раз збийте злегка міксером.

  2. Дно пательні вистеліть пергаментним папером, змастіть дно і боки вершковим маслом, викладіть сирну масу і розрівняйте її.

  3. Відправте сковороду на плиту, на мінімальний вогонь, накрийте кришкою і випікайте 20-30 хвилин. Готову запіканку перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою, витягніть її зі сковороди, видаліть пергамент, посипте цукровою пудрою і подайте до столу в гарячому вигляді.

Поради:

  • Сковороду використовуйте з товстим дном.

  • Якщо у вас немає світла, то збити всі інгредієнти можна віничком.

  • Готова запіканка має підрум’янитися з боків.

