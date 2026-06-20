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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати сирний пиріг з полуницею

Розсипчасте пісочне тісто, ніжна сирна начинка та соковиті, ароматні ягоди — цей пиріг нікого не залишить байдужим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Сирний пиріг з полуницею

Сирний пиріг з полуницею / © Credits

Цей десерт чудово підійде для сімейного чаювання.

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 200 г;

  • яйця курячі — 1 шт;

  • вершкове масло — 100 г;

  • цукрова пудра — 50 г;

  • розпушувач — 8 г;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • сир — 400 г;

  • курячі яйця — 2 шт;

  • сметана 20% — 150 г;

  • цукрова пудра — 120 г;

  • кукурудзяний крохмаль — 70 г;

  • ванільний цукор — 10 г;

  • сіль — щіпка.

Приготування:

  1. Помийте полуницю, видаліть плодоніжки, викладіть на рушник, просушіть і наріжте навпіл або на четвертинки.

  2. У мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач і сіль. Натріть на дрібній тертці холодне вершкове масло і швидко розітріть руками в дрібну крихту. Вбийте яйце і замісіть м’яке тісто, загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.

  3. У чашу блендера викладіть сир, додайте яйце, сметану, цукрову пудру, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор, сіль і збийте занурювальним блендером до однорідної, пишної маси.

  4. Тісто розподіліть по формі, формуючи бортики, вилийте сирний крем на тісто, викладіть полуницю, злегка занурюючи її в сирну масу.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте пиріг з духовки, дайте охолонути, а потім вийміть з форми.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

  • За бажанням пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
68
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