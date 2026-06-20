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Як приготувати сирний пиріг з полуницею
Розсипчасте пісочне тісто, ніжна сирна начинка та соковиті, ароматні ягоди — цей пиріг нікого не залишить байдужим.
Цей десерт чудово підійде для сімейного чаювання.
Інгредієнти:
пшеничне борошно — 200 г;
яйця курячі — 1 шт;
вершкове масло — 100 г;
цукрова пудра — 50 г;
розпушувач — 8 г;
сіль — щіпка.
Для начинки:
сир — 400 г;
курячі яйця — 2 шт;
сметана 20% — 150 г;
цукрова пудра — 120 г;
кукурудзяний крохмаль — 70 г;
ванільний цукор — 10 г;
сіль — щіпка.
Приготування:
Помийте полуницю, видаліть плодоніжки, викладіть на рушник, просушіть і наріжте навпіл або на четвертинки.
У мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач і сіль. Натріть на дрібній тертці холодне вершкове масло і швидко розітріть руками в дрібну крихту. Вбийте яйце і замісіть м’яке тісто, загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.
У чашу блендера викладіть сир, додайте яйце, сметану, цукрову пудру, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор, сіль і збийте занурювальним блендером до однорідної, пишної маси.
Тісто розподіліть по формі, формуючи бортики, вилийте сирний крем на тісто, викладіть полуницю, злегка занурюючи її в сирну масу.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте пиріг з духовки, дайте охолонути, а потім вийміть з форми.
Поради:
Сир можна використовувати будь-якої жирності.
За бажанням пиріг можна посипати цукровою пудрою.