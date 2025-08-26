- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати сироп із бузини: цікавий рецепт
Бузина — справжній скарб для тих, хто цінує натуральні засоби оздоровлення. Навесні вона дарує ніжні ароматні квіти, з яких готують напої, а восени — темно-фіолетові ягоди, які містять потужні антиоксиданти.
З ягід бузини варять сироп, який здавна використовують для підтримки імунітету, боротьби з респіраторними захворюваннями та навіть для прискорення одужання після грипу. Сироп із бузини — це не лише смачний напій, а й натуральний засіб, який можна додавати до чаю, десертів чи вживати самостійно невеликими порціями, а як його приготувати розповів садівник Jamie Walton.
Важливо: ягоди бузини обов’язково потрібно термічно обробити. У сирому вигляді вони містять токсини, які можуть спричинити нудоту та розлади шлунка. Після варіння ці речовини руйнуються і сироп стає безпечним.
Інгредієнти
- Стиглі ягоди бузини
- 4 склянки (1 кг)
- Подрібнений свіжий імбир
- ¼ склянки
- Мелена кориця
- 2 ст. л
- Очищена вода
- 4 склянки (1 л)
- Натуральний мед
- 1 склянка (250 г)
Приготування
Ягоди добре промийте та очистьте від гілочок.
У велику каструлю складіть бузину, імбир і корицю, залийте водою.
Доведіть суміш до кипіння, потім зменште вогонь і томіть 45–60 хв, доки рідина не зменшиться приблизно наполовину.
Процідіть відвар через марлю чи сито, ретельно відтиснувши ягоди.
Залиште рідину охолонути до 40°C, а тоді додайте мед. Перемішайте до повного розчинення.
Готовий сироп перелийте у скляну банку чи пляшку та зберігайте у холодильнику до 2–3 місяців.
Як вживати бузиновий сироп
Дорослим: по 1 ст. л щодня для профілактики чи 3–4 рази на день під час застуди.
Дітям (після 2 років): по 1 ч. л на день.
Як додаток можна змішувати з чаєм, додавати до йогуртів або каш.
Увага: дітям до 1 року сироп із медом не дають!
Застереження
Використовуйте лише чорну чи синю бузину. Червона бузина — отруйна.
Ніколи не їжте ягоди сирими.
Якщо ви не впевнені у рослині, краще не ризикувати. Бузину можна сплутати з борщівником або болиголовом, які є небезпечними.
Приготований власноруч сироп із бузини — це не лише смачний додаток до напоїв і страв, а й натуральна підтримка здоров’я у холодну пору року. Трохи часу та уваги і у вашому холодильнику буде домашня «аптечка» від природи.