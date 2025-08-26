ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати сироп із бузини: цікавий рецепт

Бузина — справжній скарб для тих, хто цінує натуральні засоби оздоровлення. Навесні вона дарує ніжні ароматні квіти, з яких готують напої, а восени — темно-фіолетові ягоди, які містять потужні антиоксиданти.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
Бузиновий сироп

Бузиновий сироп / © Credits

З ягід бузини варять сироп, який здавна використовують для підтримки імунітету, боротьби з респіраторними захворюваннями та навіть для прискорення одужання після грипу. Сироп із бузини — це не лише смачний напій, а й натуральний засіб, який можна додавати до чаю, десертів чи вживати самостійно невеликими порціями, а як його приготувати розповів садівник Jamie Walton.

Важливо: ягоди бузини обов’язково потрібно термічно обробити. У сирому вигляді вони містять токсини, які можуть спричинити нудоту та розлади шлунка. Після варіння ці речовини руйнуються і сироп стає безпечним.

Інгредієнти

Стиглі ягоди бузини
4 склянки (1 кг)
Подрібнений свіжий імбир
¼ склянки
Мелена кориця
2 ст. л
Очищена вода
4 склянки (1 л)
Натуральний мед
1 склянка (250 г)

Приготування

  1. Ягоди добре промийте та очистьте від гілочок.

  2. У велику каструлю складіть бузину, імбир і корицю, залийте водою.

  3. Доведіть суміш до кипіння, потім зменште вогонь і томіть 45–60 хв, доки рідина не зменшиться приблизно наполовину.

  4. Процідіть відвар через марлю чи сито, ретельно відтиснувши ягоди.

  5. Залиште рідину охолонути до 40°C, а тоді додайте мед. Перемішайте до повного розчинення.

  6. Готовий сироп перелийте у скляну банку чи пляшку та зберігайте у холодильнику до 2–3 місяців.

Як вживати бузиновий сироп

  • Дорослим: по 1 ст. л щодня для профілактики чи 3–4 рази на день під час застуди.

  • Дітям (після 2 років): по 1 ч. л на день.

  • Як додаток можна змішувати з чаєм, додавати до йогуртів або каш.

Увага: дітям до 1 року сироп із медом не дають!

Застереження

  • Використовуйте лише чорну чи синю бузину. Червона бузина — отруйна.

  • Ніколи не їжте ягоди сирими.

  • Якщо ви не впевнені у рослині, краще не ризикувати. Бузину можна сплутати з борщівником або болиголовом, які є небезпечними.

Приготований власноруч сироп із бузини — це не лише смачний додаток до напоїв і страв, а й натуральна підтримка здоров’я у холодну пору року. Трохи часу та уваги і у вашому холодильнику буде домашня «аптечка» від природи.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie