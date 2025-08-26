Як приготувати сироп із бузини: цікавий рецепт

Бузиновий сироп / © Credits

З ягід бузини варять сироп, який здавна використовують для підтримки імунітету, боротьби з респіраторними захворюваннями та навіть для прискорення одужання після грипу. Сироп із бузини — це не лише смачний напій, а й натуральний засіб, який можна додавати до чаю, десертів чи вживати самостійно невеликими порціями, а як його приготувати розповів садівник Jamie Walton.

Важливо: ягоди бузини обов’язково потрібно термічно обробити. У сирому вигляді вони містять токсини, які можуть спричинити нудоту та розлади шлунка. Після варіння ці речовини руйнуються і сироп стає безпечним.

Інгредієнти Стиглі ягоди бузини 4 склянки (1 кг) Подрібнений свіжий імбир ¼ склянки Мелена кориця 2 ст. л Очищена вода 4 склянки (1 л) Натуральний мед 1 склянка (250 г)

Приготування

Ягоди добре промийте та очистьте від гілочок. У велику каструлю складіть бузину, імбир і корицю, залийте водою. Доведіть суміш до кипіння, потім зменште вогонь і томіть 45–60 хв, доки рідина не зменшиться приблизно наполовину. Процідіть відвар через марлю чи сито, ретельно відтиснувши ягоди. Залиште рідину охолонути до 40°C, а тоді додайте мед. Перемішайте до повного розчинення. Готовий сироп перелийте у скляну банку чи пляшку та зберігайте у холодильнику до 2–3 місяців.

Як вживати бузиновий сироп

Дорослим: по 1 ст. л щодня для профілактики чи 3–4 рази на день під час застуди.

Дітям (після 2 років): по 1 ч. л на день.

Як додаток можна змішувати з чаєм, додавати до йогуртів або каш.

Увага: дітям до 1 року сироп із медом не дають!

Застереження

Використовуйте лише чорну чи синю бузину. Червона бузина — отруйна.

Ніколи не їжте ягоди сирими.

Якщо ви не впевнені у рослині, краще не ризикувати. Бузину можна сплутати з борщівником або болиголовом, які є небезпечними.

Приготований власноруч сироп із бузини — це не лише смачний додаток до напоїв і страв, а й натуральна підтримка здоров’я у холодну пору року. Трохи часу та уваги і у вашому холодильнику буде домашня «аптечка» від природи.