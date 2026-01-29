Тако / © Associated Press

Фудблогерка Stegantseva Yulia розповіла про рецепт тако з куркою, замаринованою у Pepsi. Тако давно вийшли за межі стрітфуду. Сьогодні це універсальна страва, яку легко адаптувати під власний смак, від класичних м’ясних начинок до несподіваних поєднань із солодкими нотами.

Маринад на основі Pepsi — той випадок, коли знайомий інгредієнт відкривається по-новому. Завдяки цукрам у напої курка карамелізується на сковорідці, утворюються густий, глянцевий соус із легким солодкуватим посмаком. А у поєднанні зі свіжою сальсою та кремовим гуакамоле смак виходить збалансованим і дуже яскравим.

Інгредієнти

Курка

курка (краще стегна)

сіль

копчена паприка

спеції до курки

часник

Pepsi 330 мл

Сальса

фіолетова цибуля

помідор

солодкий перець

петрушка (за бажанням — кінза)

сік лайма чи лимона

сіль

Гуакамоле

авокадо

сіль

лимонний сік

Приготування

Курка

Курку щедро приправляють спеціями, додають часник і заливають Pepsi. М’ясо залишають маринуватися приблизно на одну годину. Далі курку обсмажують на добре розігрітій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки, після чого додають маринад і випаровують його 10 хв на середньому вогні, поки не утвориться густий, ароматний соус.

Сальса

Овочі дрібно нарізають, додають зелень, сік цитруса й трохи солі. Сальса виходить свіжою, легкою та чудово врівноважує солодку курку.

Гуакамоле

Авокадо просто розминають виделкою з сіллю та лимонним соком.

Збір тако

Кукурудзяні тортильї злегка підсмажують до хрумкості. Далі, складання: грецький йогурт або сметана, шар гуакамоле, подрібнена курка з карамелізованим соусом, ложка сальси та натертий сир.

У результаті — хрумка тортилья, соковита начинка, кремова текстура та вибух смаків у кожному шматку. Як зізнається авторка рецепта, тако ще краще смакують разом із Pepsi, особливо якщо додати лід і шматочок лайма.

Тако з карамелізованою куркою у Pepsi — це рецепт без зайвої складності, але з «вау» ефектом. Усе готується швидко, інгредієнти доступні, а результат вражає.