ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати тако з куркою, карамелізованою у Pepsi — рецепт, який легко повторити

Коли солодка карамелізація зустрічається з пряною куркою, а класичне мексиканське тако отримує несподіваний твіст — народжується страва, яка претендує на статус нової домашньої класики.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Тако

Тако / © Associated Press

Фудблогерка Stegantseva Yulia розповіла про рецепт тако з куркою, замаринованою у Pepsi. Тако давно вийшли за межі стрітфуду. Сьогодні це універсальна страва, яку легко адаптувати під власний смак, від класичних м’ясних начинок до несподіваних поєднань із солодкими нотами.

Маринад на основі Pepsi — той випадок, коли знайомий інгредієнт відкривається по-новому. Завдяки цукрам у напої курка карамелізується на сковорідці, утворюються густий, глянцевий соус із легким солодкуватим посмаком. А у поєднанні зі свіжою сальсою та кремовим гуакамоле смак виходить збалансованим і дуже яскравим.

Інгредієнти

Курка

  • курка (краще стегна)

  • сіль

  • копчена паприка

  • спеції до курки

  • часник

  • Pepsi 330 мл

Сальса

  • фіолетова цибуля

  • помідор

  • солодкий перець

  • петрушка (за бажанням — кінза)

  • сік лайма чи лимона

  • сіль

Гуакамоле

  • авокадо

  • сіль

  • лимонний сік

Приготування

Курка

  1. Курку щедро приправляють спеціями, додають часник і заливають Pepsi.

  2. М’ясо залишають маринуватися приблизно на одну годину.

  3. Далі курку обсмажують на добре розігрітій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки, після чого додають маринад і випаровують його 10 хв на середньому вогні, поки не утвориться густий, ароматний соус.

Сальса

  1. Овочі дрібно нарізають, додають зелень, сік цитруса й трохи солі. Сальса виходить свіжою, легкою та чудово врівноважує солодку курку.

Гуакамоле

  1. Авокадо просто розминають виделкою з сіллю та лимонним соком.

Збір тако

  1. Кукурудзяні тортильї злегка підсмажують до хрумкості.

  2. Далі, складання: грецький йогурт або сметана, шар гуакамоле, подрібнена курка з карамелізованим соусом, ложка сальси та натертий сир.

У результаті — хрумка тортилья, соковита начинка, кремова текстура та вибух смаків у кожному шматку. Як зізнається авторка рецепта, тако ще краще смакують разом із Pepsi, особливо якщо додати лід і шматочок лайма.

Тако з карамелізованою куркою у Pepsi — це рецепт без зайвої складності, але з «вау» ефектом. Усе готується швидко, інгредієнти доступні, а результат вражає.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie