- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати тако з куркою, карамелізованою у Pepsi — рецепт, який легко повторити
Коли солодка карамелізація зустрічається з пряною куркою, а класичне мексиканське тако отримує несподіваний твіст — народжується страва, яка претендує на статус нової домашньої класики.
Фудблогерка Stegantseva Yulia розповіла про рецепт тако з куркою, замаринованою у Pepsi. Тако давно вийшли за межі стрітфуду. Сьогодні це універсальна страва, яку легко адаптувати під власний смак, від класичних м’ясних начинок до несподіваних поєднань із солодкими нотами.
Маринад на основі Pepsi — той випадок, коли знайомий інгредієнт відкривається по-новому. Завдяки цукрам у напої курка карамелізується на сковорідці, утворюються густий, глянцевий соус із легким солодкуватим посмаком. А у поєднанні зі свіжою сальсою та кремовим гуакамоле смак виходить збалансованим і дуже яскравим.
Інгредієнти
Курка
курка (краще стегна)
сіль
копчена паприка
спеції до курки
часник
Pepsi 330 мл
Сальса
фіолетова цибуля
помідор
солодкий перець
петрушка (за бажанням — кінза)
сік лайма чи лимона
сіль
Гуакамоле
авокадо
сіль
лимонний сік
Приготування
Курка
Курку щедро приправляють спеціями, додають часник і заливають Pepsi.
М’ясо залишають маринуватися приблизно на одну годину.
Далі курку обсмажують на добре розігрітій сковорідці з обох боків до рум’яної скоринки, після чого додають маринад і випаровують його 10 хв на середньому вогні, поки не утвориться густий, ароматний соус.
Сальса
Овочі дрібно нарізають, додають зелень, сік цитруса й трохи солі. Сальса виходить свіжою, легкою та чудово врівноважує солодку курку.
Гуакамоле
Авокадо просто розминають виделкою з сіллю та лимонним соком.
Збір тако
Кукурудзяні тортильї злегка підсмажують до хрумкості.
Далі, складання: грецький йогурт або сметана, шар гуакамоле, подрібнена курка з карамелізованим соусом, ложка сальси та натертий сир.
У результаті — хрумка тортилья, соковита начинка, кремова текстура та вибух смаків у кожному шматку. Як зізнається авторка рецепта, тако ще краще смакують разом із Pepsi, особливо якщо додати лід і шматочок лайма.
Тако з карамелізованою куркою у Pepsi — це рецепт без зайвої складності, але з «вау» ефектом. Усе готується швидко, інгредієнти доступні, а результат вражає.