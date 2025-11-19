ТСН у соціальних мережах

Як приготувати тилапію в сирно-картопляній скоринці

Риба в паніруванні виходить соковитою і ніжною, а підсмажена хрустка скоринка з картоплі та сиру послугує чудовим гарніром.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Тилапія в сирно-картопляній скоринці

Тилапія в сирно-картопляній скоринці / © Credits

Таким чином, можна приготувати будь-яку білу рибу.

Інгредієнти

філе тилапії
2 шт.
твердий сир
80 г
яйця курячі
1 шт.
картопля
4 шт.
приправа для риби
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Рибу помийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть, посипте приправою для риби.

  2. Картоплю почистьте, помийте та натріть на велику тертку.

  3. Сир твердий натріть на дрібну тертку.

  4. У мисці з'єднайте картоплю, сир, додайте яйце, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.

  5. На кожну тушку риби викладіть з двох боків сирно-картопляну масу, притискаючи долонею.

  6. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть рибу і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Подайте з овочевим салатом.

