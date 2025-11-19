- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати тилапію в сирно-картопляній скоринці
Риба в паніруванні виходить соковитою і ніжною, а підсмажена хрустка скоринка з картоплі та сиру послугує чудовим гарніром.
Таким чином, можна приготувати будь-яку білу рибу.
Інгредієнти
- філе тилапії
- 2 шт.
- твердий сир
- 80 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- картопля
- 4 шт.
- приправа для риби
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Рибу помийте, обсушіть паперовим рушником, посоліть, посипте приправою для риби.
Картоплю почистьте, помийте та натріть на велику тертку.
Сир твердий натріть на дрібну тертку.
У мисці з'єднайте картоплю, сир, додайте яйце, перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
На кожну тушку риби викладіть з двох боків сирно-картопляну масу, притискаючи долонею.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть рибу і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Подайте з овочевим салатом.