Як приготувати томатний тарт за 30 хвилин

томатний тарт tiktok.com/@katherine.nari

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Є рецепти, які ідеально відповідають настрою літа: мінімум часу біля плити, сезонні продукти та результат, який хочеться одразу фотографувати. Томатний тарт із листкового тіста — саме такий випадок. Тут зустрічаються хрустка золотиста основа, кремова сирна начинка та соковиті помідори, а свіжий чебрець і базилік додають страві того самого аромату, який нагадує про середземноморську кухню. Про рецепт цієї страви розповіли на сторінці katherine.nari

томатний тарт tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти листкове тісто 350 г яйця 1 шт. крем-сир 160 г пармезан 15–20 г часник 1 зубчик помідори 3–4 шт. (кількість залежить від їхнього розміру) свіжий чебрець кілька гілочок оливкова олія 1 ст. л сіль чорний перець базилік

томатний тарт tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Листкове тісто викладіть на деко. По периметру зробіть неглибокі надрізи, але не прорізайте тісто наскрізь. Завдяки цьому під час випікання краї красиво піднімуться та утворять акуратний бортик. Збийте яйце та змастіть ним краї тіста. Саме цей простий крок допоможе отримати апетитну золотисту скоринку. У невеликій мисці змішайте крем-сир із дрібно натертим пармезаном. Додайте подрібнений зубчик часнику та чорний перець. Перемішайте до однорідності. Цю суміш потрібно рівномірно розподілити по центру тіста, але залишити бортики вільними. Помідори наріжте скибочками, додайте сіль, листочки свіжого чебрецю та оливкову олію. Обережно перемішайте та залиште приблизно на 10–15 хв. За цей час овочі пустять сік і його обов’язково потрібно злити. Цей маленький кулінарний хитрик справді важливий, бо якщо зайва рідина залишиться, листкове тісто може вийти менш хрустким. Підготовлені помідори викладіть поверх сирного шару. Випікайте тарт у розігрітій до 200°C духовці приблизно 25–30 хв. Орієнтуйтеся не лише на час, а й на вигляд, тісто має добре підрум’янитися та стати золотистим, а сирна начинка прогрітися та запектися. Готовому тарту дайте буквально кілька хвилин відпочити, після чого прикрасьте свіжим базиліком.

Цей тарт — чудовий приклад того, як із кількох звичних продуктів можна приготувати страву, яка має набагато складніший вигляд, ніж є насправді.

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