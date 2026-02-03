- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати торт без випікання з печива, бананів і сметани
Цей торт без випікання завжди виручить, коли у вас немає можливості скористатися духовкою.
Попри те, що до складу торта входять звичайні продукти: печиво, банани, сметана — його можна подати і на святковий стіл. Такий десерт припаде до душі навіть вишуканому гурману.
Інгредієнти
- печиво (цукрове, пісочне)
- 300 г
- банани (великі)
- 2 шт.
- сметана 25%
- 400 г
- цукор
- 130 г
- чай чорний (міцний)
- 150 мл
- шоколад
-
Заваріть міцний чай і остудіть.
Сметану і цукор збийте міксером до пишної маси.
Банани очистьте і наріжте на однакові кружальця.
Шоколад натріть на дрібну тертку.
Квадратну або прямокутну форму вистеліть харчовою плівкою.
Занурте печиво в чай і викладіть на дно, потім змастіть сметанним кремом, зверху викладіть кружальця бананів і таким чином сформуйте весь торт, зверху посипте шоколадом (трохи крему та шоколаду залиште для прикрашання торта) і поставте торт у холодильник на 2,5-3 години.
Перед подаванням акуратно дістаньте торт із форми разом із плівкою та видаліть її. Змастіть боки торта сметанним кремом, що залишився, і обсипте шоколадом.
Поради:
Замість чаю можна використовувати молоко або каву.