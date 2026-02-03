ТСН у соціальних мережах

Як приготувати торт без випікання з печива, бананів і сметани

Цей торт без випікання завжди виручить, коли у вас немає можливості скористатися духовкою.

Торт без випікання з печива, бананів і сметани / © Credits

Попри те, що до складу торта входять звичайні продукти: печиво, банани, сметана — його можна подати і на святковий стіл. Такий десерт припаде до душі навіть вишуканому гурману.

Інгредієнти

печиво (цукрове, пісочне)
300 г
банани (великі)
2 шт.
сметана 25%
400 г
цукор
130 г
чай чорний (міцний)
150 мл
шоколад

  1. Заваріть міцний чай і остудіть.

  2. Сметану і цукор збийте міксером до пишної маси.

  3. Банани очистьте і наріжте на однакові кружальця.

  4. Шоколад натріть на дрібну тертку.

  5. Квадратну або прямокутну форму вистеліть харчовою плівкою.

  6. Занурте печиво в чай і викладіть на дно, потім змастіть сметанним кремом, зверху викладіть кружальця бананів і таким чином сформуйте весь торт, зверху посипте шоколадом (трохи крему та шоколаду залиште для прикрашання торта) і поставте торт у холодильник на 2,5-3 години.

  7. Перед подаванням акуратно дістаньте торт із форми разом із плівкою та видаліть її. Змастіть боки торта сметанним кремом, що залишився, і обсипте шоколадом.

Поради:

  • Замість чаю можна використовувати молоко або каву.

