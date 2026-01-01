- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати торт на сковороді
Торт на сковороді — це чудовий варіант для тих, у кого немає можливості використовувати духовку, а домашнього десерту дуже хочеться.
Тісто для коржів готується на основі згущеного молока. Коржі, спечені на пательні, виходять м’якими і чудово поєднуються з ніжним заварним кремом.
Інгредієнти:
Для тіста:
борошно пшеничне — 320 г;
яйця курячі — 1 шт.;
згущене молоко — 270 г;
розпушувач — 1 ч. л. (без гірки).
Для крему:
молоко — 500 г;
яйця курячі — 2 шт.;
масло вершкове — 150 г;
цукор — 3 ст. л.;
ванільний цукор — 10 г.
Для прикраси:
печиво — 150 г;
горіхи — 100 г.
Приготування:
Для крему:
У сотейник влийте молоко, додайте яйця, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте віничком, щоб не було грудочок. Поставте на невеликий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння, коли крем закипить і почне густіти, додайте вершкове масло, швидко перемішайте та зніміть із вогню. Накрийте харчовою плівкою, щоб на поверхні не утворилась скоринка, і остудіть.
Для коржів:
У мисці збийте вінчиком яйце, додайте згущене молоко, перемішайте. Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто, воно має бути однорідним та м’яким.
Скачайте з тіста ковбаску і розріжте її на шість частин. На робочій поверхні розкачайте кожну частину тіста в тонкий, круглий пласт і за допомогою тарілки виріжте рівні, круглі коржі.
Випікайте коржі на злегка розігрітій сковороді, на середньому вогні, без додавання олії, з двох боків до золотистого кольору. Остудіть.
Корж викладіть на тарілку, змастіть рясно кремом, таким чином, зберіть увесь торт. Змастіть кремом боки і верх торта.
Печиво і горіхи подрібніть на крихту, і посипте торт зверху і з боків. Відправте в холодильник на 8-10 годин.
Поради:
Горіхи та печиво використовуйте на свій смак.