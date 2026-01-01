ТСН у соціальних мережах

Як приготувати торт на сковороді

Торт на сковороді — це чудовий варіант для тих, у кого немає можливості використовувати духовку, а домашнього десерту дуже хочеться.

Катерина Труш
Торт

Торт / © Credits

Тісто для коржів готується на основі згущеного молока. Коржі, спечені на пательні, виходять м’якими і чудово поєднуються з ніжним заварним кремом.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне — 320 г;

  • яйця курячі — 1 шт.;

  • згущене молоко — 270 г;

  • розпушувач — 1 ч. л. (без гірки).

Для крему:

  • молоко — 500 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • масло вершкове — 150 г;

  • цукор — 3 ст. л.;

  • ванільний цукор — 10 г.

Для прикраси:

  • печиво — 150 г;

  • горіхи — 100 г.

Приготування:

Для крему:

У сотейник влийте молоко, додайте яйця, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте віничком, щоб не було грудочок. Поставте на невеликий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння, коли крем закипить і почне густіти, додайте вершкове масло, швидко перемішайте та зніміть із вогню. Накрийте харчовою плівкою, щоб на поверхні не утворилась скоринка, і остудіть.

Для коржів:

У мисці збийте вінчиком яйце, додайте згущене молоко, перемішайте. Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто, воно має бути однорідним та м’яким.

Скачайте з тіста ковбаску і розріжте її на шість частин. На робочій поверхні розкачайте кожну частину тіста в тонкий, круглий пласт і за допомогою тарілки виріжте рівні, круглі коржі.

Випікайте коржі на злегка розігрітій сковороді, на середньому вогні, без додавання олії, з двох боків до золотистого кольору. Остудіть.

Корж викладіть на тарілку, змастіть рясно кремом, таким чином, зберіть увесь торт. Змастіть кремом боки і верх торта.

Печиво і горіхи подрібніть на крихту, і посипте торт зверху і з боків. Відправте в холодильник на 8-10 годин.

Поради:

  • Горіхи та печиво використовуйте на свій смак.

