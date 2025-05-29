Як приготувати тости з трьома різними начинками / © Associated Press

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Авторка кулінарного каналу Amelie — cuisine sans gluten, яка спеціалізується на безглютеновій гастрономії, поділилася трьома смачними ідеями для тостів, які ідеально підходять для тих, хто уникає глютену, але не хоче відмовлятися від справжнього гастрономічного задоволення.

Тост «Середземноморська класика»

Солонуватий, ароматний, ідеальний для поціновувачів середземноморських смаків.

Інгредієнти

Безглютеновий хліб 1 скибка

Безлактозний сир або вершковий крем 2 ст. л

Невелика цибулина (нарізана тонкими кільцями) 1 шт.

Мед 1 ч. л

Оливкова олія 1 ст. л

Філе анчоусів 4 шт.

Чорні оливки

Сушений чебрець або розмарин

Приготування

На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте цибулю та обсмажуйте на повільному вогні 10 хв, поки вона не стане м’якою. Додайте мед або цукор — карамелізуйте до золотистого кольору. Змастіть хліб сиром, викладіть карамелізовану цибулю, анчоуси, оливки, приправте. Запікайте 15 хв у духовці за 190°C.

Нордичний тост — ніжність і витонченість

Ідеальний для бранчу чи легкого обіду — ніжна текстура з нотками моря.

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Інгредієнти

Безглютеновий хліб 1 скибочка

Крем-фреш або натурального йогурту 1 ст. л

Натертий сиру Ементаль 1 жменя

Тонкі скибочки копченого лосося 4–5 шт.

Каперси 1 ст. л

Гілочки свіжого кропу

Жменя руколи

Приготування

Змастіть хліб крем-фрешем, посипте тертим сиром. Викладіть скибочки лосося, каперси та трохи кропу. Запікайте в духовці 15 хв за 190°C. Перед подачею додайте руколи.

Сільський тост — поживно та по-домашньому

Для тих, хто любить ситні, глибокі смаки.

Інгредієнти

Підсмажений безглютеновий хліб 1 скибочка

Томатний соус 1 ст. л

Тертий сир Ементаль 1 жменя

Кілька шматочків маринованих або запечених баклажанів

Кілька чорних оливок

Кедрові горіхи 1 ст. л

В’ялена шинка 2 скибочки

Приготування

Змастіть хліб томатним соусом, викладіть сир, баклажани, оливки, горішки. Запікайте 15–20 хв за 190°C, поки сир не розплавиться. Після приготування додайте в’ялену шинку — вона має залишитися ніжною, а не сухою.

Ці тости, як картини: основа одна, а начинки — як мазки фарби. Залежно від настрою ви можете зробити їх легкими, поживними чи святковими. Тож легко змінюйте інгредієнти на власний розсуд.