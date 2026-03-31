Як приготувати трендову шоколадну паску до Великодня

Сучасна великодня кухня дедалі більше відходить від суворої класики. Сьогодні паска — це не лише символ, а й поле для експериментів. Шоколадні, з начинками, з горіхами чи кремами, вони стають справжніми гастрономічними десертами. Рецепт від фудблогерки Каті Рибалки — ідеальне поєднання традиції та тренду.

Паска Фереро Роше поєднує пухке шоколадне тісто, насичений смак какао та улюблені десертні акценти: Nutella, фундук і білий шоколад. Ідеально для тих, хто хоче здивувати гостей чи просто потішити себе.

паска Фереро Роше tiktok.com/@katya_rybalka

Інгредієнти

Для опари

дріжджі 45 г

молоко (тепле) 300 мл

цукор 3 ст. л

борошно 3 ст. л

Для тіста

жовтки 8 шт.

цукор 200 г

ванільний цукор 10 г

сіль

борошно 650 г

какао 150 г

вершкове масло (м’яке) 150 г

Для начинки

Nutella

фундук

білий шоколад

Приготування

У тепле молоко додайте дріжджі, цукор і борошно. Добре перемішайте та залиште у теплому місці на 20 хв, щоб опара піднялась. Жовтки перетріть із цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до однорідної маси та змішайте з готовою опарою. Додайте борошно та какао, перемішайте. Потім введіть м’яке вершкове масло та добре вимісіть тісто до гладкої текстури. Накрийте тісто та залиште у теплому місці на 1,5–2 години, щоб воно збільшилось в об’ємі. Розкладіть тісто у форми, заповніть їх приблизно на 1/3. Залиште ще на 40 хв для підйому. Випікайте у розігрітій духовці до 180°C приблизно 40 хв. Коли паски вистигнуть, обережно відріжте вершечок, дістаньте середину, та заповніть нутелою, горіхами та білим шоколадом. Закрийте паску відрізаним вершечком і полийте зверху розтопленим шоколадом. Готові паски також можна додатково прикрасити Nutella, горіхами чи білим шоколадом.

Паска Фереро Роше — більше, ніж просто випічка, а святковий десерт, насичений, трендовий та «інстаграмний». Вона доводить, що традиції можна переосмислювати без втрати Великодньої атмосфери.