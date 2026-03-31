Як приготувати трендову шоколадну паску до Великодня
Якщо класична паска для вас — це вже пройдений етап, саме час додати святковому столу трохи гастрономічного глянцю. Шоколадна паска зі смачною начинкою, мов десерт із меню модної кондитерської, але насправді її легко приготувати вдома.
Сучасна великодня кухня дедалі більше відходить від суворої класики. Сьогодні паска — це не лише символ, а й поле для експериментів. Шоколадні, з начинками, з горіхами чи кремами, вони стають справжніми гастрономічними десертами. Рецепт від фудблогерки Каті Рибалки — ідеальне поєднання традиції та тренду.
Паска Фереро Роше поєднує пухке шоколадне тісто, насичений смак какао та улюблені десертні акценти: Nutella, фундук і білий шоколад. Ідеально для тих, хто хоче здивувати гостей чи просто потішити себе.
Інгредієнти
Для опари
дріжджі 45 г
молоко (тепле) 300 мл
цукор 3 ст. л
борошно 3 ст. л
Для тіста
жовтки 8 шт.
цукор 200 г
ванільний цукор 10 г
сіль
борошно 650 г
какао 150 г
вершкове масло (м’яке) 150 г
Для начинки
Nutella
фундук
білий шоколад
Приготування
У тепле молоко додайте дріжджі, цукор і борошно.
Добре перемішайте та залиште у теплому місці на 20 хв, щоб опара піднялась.
Жовтки перетріть із цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до однорідної маси та змішайте з готовою опарою.
Додайте борошно та какао, перемішайте.
Потім введіть м’яке вершкове масло та добре вимісіть тісто до гладкої текстури.
Накрийте тісто та залиште у теплому місці на 1,5–2 години, щоб воно збільшилось в об’ємі.
Розкладіть тісто у форми, заповніть їх приблизно на 1/3.
Залиште ще на 40 хв для підйому.
Випікайте у розігрітій духовці до 180°C приблизно 40 хв.
Коли паски вистигнуть, обережно відріжте вершечок, дістаньте середину, та заповніть нутелою, горіхами та білим шоколадом.
Закрийте паску відрізаним вершечком і полийте зверху розтопленим шоколадом.
Готові паски також можна додатково прикрасити Nutella, горіхами чи білим шоколадом.
Паска Фереро Роше — більше, ніж просто випічка, а святковий десерт, насичений, трендовий та «інстаграмний». Вона доводить, що традиції можна переосмислювати без втрати Великодньої атмосфери.