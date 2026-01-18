Як приготувати цибулю-квітку / © Credits

Реклама

Якщо ви думали, що цибуля — це лише додаток до страв, фудблогерка Ольга Рябенко готова змінити вашу думку. Її рецепт «Цибулі-квітки» перетворює звичайний овоч на гастрономічний витвір мистецтва: всередині солодка і ніжна, зовні — хрустка, ідеальна для запікання чи фритюру.

Інгредієнти Цибуля 2 шт. Вода 1 л Борошно 100 г Яйця 2 шт. Пармезан 50 г Паприка солодка 1 ч. л Сванська сіль 1 ч. л Лимонний перець 1 ч. л

Приготування

Очистьте цибулю, зріжте верхівку, корінь залиште, щоб «тримав форму». Зробіть надрізи хрест-навхрест зверху вниз, не доходьте до кореня приблизно 1 см. Цибуля розкриється, як квітка. Покладіть у холодну воду на 10–15 хв, щоб пелюстки розійшлися. Розкрийте пелюстки та обваляйте борошном між шарами. Змастіть яйцем між шарами. Змішайте борошно із пармезаном (для запікання) та спеціями, ретельно обваляйте пелюстки.

Варіанти запікання

Запікання

Розігрійте духовку до 180°C, застеліть деко пергаментом.

Запікайте 35–45 хв до золотистої скоринки.

За 5 хв до кінця можна посипати ще трохи пармезану.

Фритюр

Пармезан не додаємо.

Розігрійте олію до 170–175°C.

Обережно занурте цибулю у фритюр на 3–4 хвилини та поливайте зверху олією.

Викладіть на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Подача

Гарячою, із соусом до свого смаку: авокадо, йогуртовим, часниковим або сирним.

Цибуля-квітка — це не просто закуска, а маленький гастрономічний спектакль на вашій тарілці. Вона вражає не лише смаком, а й естетикою, перетворює звичайний овоч на кулінарний шедевр. Запечена чи у фритюрі — ця страва точно стане хітом на вашій кухні.