Як приготувати тушковану шию індика з картоплею — рецепт напрочуд смачної страви
М’ясо індика давно має репутацію корисного та легкого продукту. Але якщо філе часто виходить сухуватим, то шия індика — справжній скарб для тих, хто цінує соковитість і глибокий смак.
Тушкована шия індика з картоплею — простий, на перший погляд, рецепт у виконанні фудблогерки Анастасії Царлової перетворюється на повноцінний домашній хіт — ароматний, ніжний та напрочуд насичений.
Завдяки сполучній тканині та природному жиру, під час тривалого тушкування чи запікання шия стає м’якою, буквально тане у роті та віддає страві насичений бульйон.
Інгредієнти
шия індика
картопля
морква
цибуля
вершкове масло
сіль і улюблені спеції
вода
Приготування
Шию індика нарізати порційними шматками.
Обсмажити на розігрітій олії до апетитної золотистої скоринки з обох боків.
До м’яса додати нарізану моркву та цибулю. Накрити кришкою та тушкувати приблизно 20 хв, щоб овочі віддали солодкість, а м’ясо стало м’якшим.
Картоплю нарізати середніми кубиками.
У мисці для запікання з’єднати картоплю, обсмажену шию індика та овочі.
Додати сіль, спеції, кілька шматочків вершкового масла та залити невеликою кількістю води — рідина має лише злегка покривати дно.
Відправити страву у духовку, розігріту до 180–190°C, на 2–2,5 години. За цей час м’ясо стане надзвичайно ніжним, а картопля вбере всі соки та аромати.
Тушкована шия індика з картоплею — це не просто рецепт. Це про затишок, повільний час і задоволення від простих речей. Саме такі страви стають сімейними фаворитами та передаються «на око» із покоління у покоління, без точних грамів, але з любов’ю.