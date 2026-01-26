ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати тушковану шию індика з картоплею — рецепт напрочуд смачної страви

М’ясо індика давно має репутацію корисного та легкого продукту. Але якщо філе часто виходить сухуватим, то шия індика — справжній скарб для тих, хто цінує соковитість і глибокий смак.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
тушкована шия індика з картоплею Instagram.com/tsarlova_n

тушкована шия індика з картоплею Instagram.com/tsarlova_n / © Instagram

Тушкована шия індика з картоплею — простий, на перший погляд, рецепт у виконанні фудблогерки Анастасії Царлової перетворюється на повноцінний домашній хіт — ароматний, ніжний та напрочуд насичений.

Завдяки сполучній тканині та природному жиру, під час тривалого тушкування чи запікання шия стає м’якою, буквально тане у роті та віддає страві насичений бульйон.

Інгредієнти

  • шия індика

  • картопля

  • морква

  • цибуля

  • вершкове масло

  • сіль і улюблені спеції

  • вода

Приготування

  1. Шию індика нарізати порційними шматками.

  2. Обсмажити на розігрітій олії до апетитної золотистої скоринки з обох боків.

  3. До м’яса додати нарізану моркву та цибулю. Накрити кришкою та тушкувати приблизно 20 хв, щоб овочі віддали солодкість, а м’ясо стало м’якшим.

  4. Картоплю нарізати середніми кубиками.

  5. У мисці для запікання з’єднати картоплю, обсмажену шию індика та овочі.

  6. Додати сіль, спеції, кілька шматочків вершкового масла та залити невеликою кількістю води — рідина має лише злегка покривати дно.

  7. Відправити страву у духовку, розігріту до 180–190°C, на 2–2,5 години. За цей час м’ясо стане надзвичайно ніжним, а картопля вбере всі соки та аромати.

Тушкована шия індика з картоплею — це не просто рецепт. Це про затишок, повільний час і задоволення від простих речей. Саме такі страви стають сімейними фаворитами та передаються «на око» із покоління у покоління, без точних грамів, але з любов’ю.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie