тушкована шия індика з картоплею Instagram.com/tsarlova_n / © Instagram

Тушкована шия індика з картоплею — простий, на перший погляд, рецепт у виконанні фудблогерки Анастасії Царлової перетворюється на повноцінний домашній хіт — ароматний, ніжний та напрочуд насичений.

Завдяки сполучній тканині та природному жиру, під час тривалого тушкування чи запікання шия стає м’якою, буквально тане у роті та віддає страві насичений бульйон.

Інгредієнти

шия індика

картопля

морква

цибуля

вершкове масло

сіль і улюблені спеції

вода

Приготування

Шию індика нарізати порційними шматками. Обсмажити на розігрітій олії до апетитної золотистої скоринки з обох боків. До м’яса додати нарізану моркву та цибулю. Накрити кришкою та тушкувати приблизно 20 хв, щоб овочі віддали солодкість, а м’ясо стало м’якшим. Картоплю нарізати середніми кубиками. У мисці для запікання з’єднати картоплю, обсмажену шию індика та овочі. Додати сіль, спеції, кілька шматочків вершкового масла та залити невеликою кількістю води — рідина має лише злегка покривати дно. Відправити страву у духовку, розігріту до 180–190°C, на 2–2,5 години. За цей час м’ясо стане надзвичайно ніжним, а картопля вбере всі соки та аромати.

Тушкована шия індика з картоплею — це не просто рецепт. Це про затишок, повільний час і задоволення від простих речей. Саме такі страви стають сімейними фаворитами та передаються «на око» із покоління у покоління, без точних грамів, але з любов’ю.