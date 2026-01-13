Ріпляники з квашеною капустою tiktok.com_@bude_smachno_razom

Навіть у межах традицій є простір для регіональних акцентів. Саме таким акцентом можуть стати ріпляники — страва, яку у Закарпатті готують з картопляного тіста з різними начинками. Одна з найпопулярніших — квашена капуста, адже вона доступна взимку, поживна та багата на вітамін C і пробіотики.

На сторінці Буде смачно разом поділилися перевіреним домашнім рецептом ріпляників з квашеною капустою та грибним соусом — ідеальним доповненням до святкового столу чи просто вечері.

Інгредієнти

Для ріпляників

відварена картопля 600 г

борошно 250 г

квашена капуста 300 г

ріпчаста цибуля 1 шт.

кмин

сіль

спеції

соняшникова олія 200–250 мл

Для грибного соусу

гриби 200 г

борошно 1 ст. л

вода 25–30 мл

спеції

Приготування

Спочатку готуємо начинку. На сковорідці обсмажуємо дрібно нарізану цибулю до золотистості, додаємо квашену капусту, кмин, трохи води та тушимо до м’якості. Начинка має бути соковитою, але не водянистою. Картоплю, попередньо відварену у мундирах, очищаємо та натираємо на великій терці. Солимо, поступово додаємо борошно та замішуємо м’яке, еластичне тісто, важливо не «забити» його. Тісто розкачуємо товщиною 1–1,5 см, вирізаємо кружальця, викладаємо начинку та формуємо ріпляники за принципом вареників. Краї можна красиво защипнути виделкою. У глибокій сковорідці добре розігріваємо соняшникову олію та смажимо ріпляники з обох боків до апетитної золотистої скоринки. Окремо готуємо грибний соус: обсмажуємо гриби зі спеціями, додаємо борошно, трохи води та прогріваємо до легкої густоти. Подаємо ріпляники гарячими, щедро поливши грибним соусом.

Ріпляники — це не просто страва, а частина кулінарної ідентичності Закарпаття. Вони ситні, поживні, не потребують дорогих інгредієнтів і чудово підходять для пісного меню. До того ж квашена капуста та гриби роблять страву корисною для травлення та імунітету, а це особливо актуально взимку.

У часи, коли ми все більше цінуємо місцеві традиції, сезонність і прості рецепти, ріпляники з квашеною капустою звучать як ідеальний вибір. Вони однаково доречні і на святковому столі, і для затишної сімейної вечері. Спробуйте додати цю закарпатську страву до свого меню і, можливо, вона стане новою улюбленою традицією.