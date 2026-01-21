Палюшки tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Реклама

У часи, коли гастрономія дедалі частіше говорить мовою локальності, сезонності та усвідомленого споживання, старовинні страви знову виходять на перший план. Палюшки — одна з них. У різних регіонах України їх знали під різними назвами: палюшки, галушки, картопляні кльоцки. Основа завжди була одна — відварена картопля та борошно.

Це їжа селянської культури, де не було нічого зайвого, зате було головне — ситність. І саме тому сьогодні палюшки так органічно вписуються у сучасну кулінарну філософію: мінімум інгредієнтів, максимум сенсу.

На сторінці tak.smachno.tyt нагадали про цю страву та її рецепт приготування, та підкреслили, що палюшки легко адаптуються до сучасного ритму життя та смакують не гірше за модні ньокі.

Реклама

Фактично, українські палюшки та італійські ньокі — кулінарні родичі. Обидві страви готуються з картопляного тіста, варяться у воді та подаються з соусами. Різниця у пропорціях, текстурі та культурному контексті.

Інгредієнти

Для палюшок

Картопля 800 г

Жовток 1 шт.

Борошно 150 г

Крохмаль —20 г

Сіль 0,5 ч. л

Для соусу

Томатне пюре

Італійські чи прованські спеції

Пармезан

Приготування

Картоплю відваріть і розімніть у пюре без масла та сметани. Залиште, щоб вона стала ледь теплою, це важливо для правильної текстури тіста. Додайте крохмаль, жовток і сіль. Поступово всипайте просіяне борошно та замішайте ніжне, м’яке тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. Загорніть тісто та поставте у холодильник на 30–60 хв. Сформуйте кульки чи довільну форму, злегка припилюючи руки борошном. Тісто має бути м’яким і трохи липким. Відварюйте у підсоленій воді. Коли палюшки спливуть, зачекайте 2 хв і виймайте. Тим часом підігрійте на пательні томатне пюре зі спеціями. Викладіть палюшки у соус, обережно переверніть, щедро посипте пармезаном, накрийте кришкою та дайте сиру розплавитися.

Палюшки — це не просто картопля з борошном. Це про зв’язок поколінь і про те, як традиція може звучати сучасно, не втрачаючи своєї душі. У томатному соусі з базиліком і пармезаном вони ніби кажуть, що українська кухня — жива, гнучка та відкрита до нових інтерпретацій.