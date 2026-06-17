Як приготувати варення із соснових шишок і зберегти у банці аромат лісу

Варення із соснових шишок tiktok.com/@margo_kerri

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Варення із соснових шишок цінують не лише за насичений смак із легкими хвойними нотками, а й за особливу атмосферу затишку, яку воно створює. Взимку ложечка такого варення до гарячого чаю здатна нагадати про літо, свіже повітря та запах соснового лісу. Про рецепт його приготування розповіла фудблогерка Марго Керрі.

Успіх рецепта починається з вибору інгредієнтів. Для варення потрібні молоді соснові шишки, маленькі, приблизно 1–1,5 сантиметра завдовжки. Вони мають бути м’якими та легко проколюватися нігтем.

Інгредієнти соснові шишки 2 кг вода 1 л цукор 2 кг невеликі лимони 2 шт.

Варення із соснових шишок tiktok.com/@margo_kerri

Приготування

Спочатку шишки необхідно ретельно промити під проточною водою. На кожен кілограм шишок додають 0,5 л води, 1 кг цукру та один невеликий лимон. Усі інгредієнти змішують і ставлять на невеликий вогонь. Суміш доводять до кипіння та варять близько двох годин. Після цього майбутнє варення залишають настоюватися на 12 годин. Через 12 годин варення знову проварюють приблизно одну годину. Потім залишають ще на кілька годин і завершують процес коротким кип’ятінням протягом 10–15 хв. Готовність визначити досить просто, охолоджений сироп стає густішим, набуває красивого бурштинового кольору та починає стабілізуватися. Після цього гаряче варення розливають у стерилізовані банки та герметично закривають.

Окрім оригінального смаку, варення із соснових шишок часто стає незамінним супутником зимових чаювань. Багато господинь готують його спеціально для холодного сезону, коли хочеться домашнього тепла та затишку.

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