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Як приготувати варення з айви
Варення з айви виходить гарним, з бурштиново-червоним кольором та густою консистенцією, а її часточки залишаються цілими, але водночас м’якими та ніжними.
Подайте це варення до чаю або використовуйте як начинку для пирогів чи пиріжків.
Інгредієнти:
айва (чиста вага) — 1 кг;
цукор — 900 г;
вода — 250 мл;
лимон — ½ шт.
Приготування:
Ретельно вимийте айву губкою під теплою водою, щоб повністю видалити ворсистий наліт.
Розріжте на чотири частини, видаліть серцевину з насінням, але не викидайте її, і наріжте айву на однакові часточки.
З лимона вичавіть сік.
Серцевину з насінням залийте водою, доведіть до кипіння, проваріть 10–15 хвилин, потім процідіть.
У широку каструлю або таз влийте айвовий відвар, всипте цукор, доведіть до кипіння і проваріть, поки цукор повністю не розчиниться.
Викладіть часточки айви в киплячий сироп і проваріть на середньому вогні 12–15 хвилин, обережно помішуючи лопаткою та знімаючи з поверхні маси піну, потім зніміть з вогню і залиште на 8–10 годин, після чого знову поставте каструлю на вогонь і також проваріть на слабкому вогні 12–15 хвилин, а потім залиште на 8–10 годин.
Після цього поставте варення знову на вогонь, додайте сік лимона і проваріть ще на повільному вогні 15–20 хвилин, поки часточки айви не стануть напівпрозорими, а сироп — бурштиново-червоного кольору.
Розлийте кипляче варення у стерилізовані, сухі банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником і залиште до повного охолодження.
Поради:
За бажанням у варення можна додати корицю або ванільний цукор.
Варення зберігайте в холодильнику або погребі.