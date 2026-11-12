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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати варення з айви

Варення з айви виходить гарним, з бурштиново-червоним кольором та густою консистенцією, а її часточки залишаються цілими, але водночас м’якими та ніжними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
8 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
273 ккал
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Варення з айви

Варення з айви / © Credits

Подайте це варення до чаю або використовуйте як начинку для пирогів чи пиріжків.

Інгредієнти:

  • айва (чиста вага) — 1 кг;

  • цукор — 900 г;

  • вода — 250 мл;

  • лимон — ½ шт.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте айву губкою під теплою водою, щоб повністю видалити ворсистий наліт.

  2. Розріжте на чотири частини, видаліть серцевину з насінням, але не викидайте її, і наріжте айву на однакові часточки.

  3. З лимона вичавіть сік.

  4. Серцевину з насінням залийте водою, доведіть до кипіння, проваріть 10–15 хвилин, потім процідіть.

  5. У широку каструлю або таз влийте айвовий відвар, всипте цукор, доведіть до кипіння і проваріть, поки цукор повністю не розчиниться.

  6. Викладіть часточки айви в киплячий сироп і проваріть на середньому вогні 12–15 хвилин, обережно помішуючи лопаткою та знімаючи з поверхні маси піну, потім зніміть з вогню і залиште на 8–10 годин, після чого знову поставте каструлю на вогонь і також проваріть на слабкому вогні 12–15 хвилин, а потім залиште на 8–10 годин.

  7. Після цього поставте варення знову на вогонь, додайте сік лимона і проваріть ще на повільному вогні 15–20 хвилин, поки часточки айви не стануть напівпрозорими, а сироп — бурштиново-червоного кольору.

Розлийте кипляче варення у стерилізовані, сухі банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником і залиште до повного охолодження.

Поради:

  • За бажанням у варення можна додати корицю або ванільний цукор.

  • Варення зберігайте в холодильнику або погребі.

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