Як приготувати весняний салат із редискою

Іноді достатньо кількох базових інгредієнтів, щоб отримати страву, яка гарно смакує та асоціюється із весняним сезоном.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Салат із редискою tiktok.com/@lypovva

З приходом тепла змінюється не лише гардероб, а й те, що ми кладемо на тарілку. Після важких страв хочеться чогось легшого, хрусткого та соковитого. Саме тут на сцену виходить редиска — один із перших сезонних овочів, який асоціюється зі свіжістю. На сторінці lypovva розповіли рецепт салату, який легко стане вашим фаворитом цієї весни.

Інгредієнти

варені яйця
4 шт.
редиска
300 г
зелена цибуля
кріп
майонез
2–3 ст. л.
сіль
перець

Приготування

  1. Відваріть яйця до готовності та охолодіть.

  2. Наріжте редиску кружальцями чи півкружальцями.

  3. Подрібніть зелену цибулю та кріп.

  4. Яйця наріжте кубиками чи довільно як вам подобається.

  5. Змішайте всі інгредієнти у мисці.

  6. Додайте майонез, сіль і перець до свого смаку.

  7. Акуратно перемішайте і салат готовий.

Цей салат — нагадування про те, що смачна їжа не обов’язково складна у приготуванні. У ньому немає гастрономічних експериментів, зате є те, що ми цінуємо навесні, а саме, свіжість, простота та натуральний смак.

