Як приготувати весняний салат із редискою

Салат із редискою tiktok.com/@lypovva

Реклама

З приходом тепла змінюється не лише гардероб, а й те, що ми кладемо на тарілку. Після важких страв хочеться чогось легшого, хрусткого та соковитого. Саме тут на сцену виходить редиска — один із перших сезонних овочів, який асоціюється зі свіжістю. На сторінці lypovva розповіли рецепт салату, який легко стане вашим фаворитом цієї весни.

Салат із редискою tiktok.com/@lypovva

Інгредієнти варені яйця 4 шт. редиска 300 г зелена цибуля кріп майонез 2–3 ст. л. сіль перець

Приготування

Відваріть яйця до готовності та охолодіть. Наріжте редиску кружальцями чи півкружальцями. Подрібніть зелену цибулю та кріп. Яйця наріжте кубиками чи довільно як вам подобається. Змішайте всі інгредієнти у мисці. Додайте майонез, сіль і перець до свого смаку. Акуратно перемішайте і салат готовий.

Цей салат — нагадування про те, що смачна їжа не обов’язково складна у приготуванні. У ньому немає гастрономічних експериментів, зате є те, що ми цінуємо навесні, а саме, свіжість, простота та натуральний смак.