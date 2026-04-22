Як приготувати весняний салат із редискою
Іноді достатньо кількох базових інгредієнтів, щоб отримати страву, яка гарно смакує та асоціюється із весняним сезоном.
З приходом тепла змінюється не лише гардероб, а й те, що ми кладемо на тарілку. Після важких страв хочеться чогось легшого, хрусткого та соковитого. Саме тут на сцену виходить редиска — один із перших сезонних овочів, який асоціюється зі свіжістю. На сторінці lypovva розповіли рецепт салату, який легко стане вашим фаворитом цієї весни.
Інгредієнти
- варені яйця
- 4 шт.
- редиска
- 300 г
- зелена цибуля
-
- кріп
-
- майонез
- 2–3 ст. л.
- сіль
-
- перець
-
Приготування
Відваріть яйця до готовності та охолодіть.
Наріжте редиску кружальцями чи півкружальцями.
Подрібніть зелену цибулю та кріп.
Яйця наріжте кубиками чи довільно як вам подобається.
Змішайте всі інгредієнти у мисці.
Додайте майонез, сіль і перець до свого смаку.
Акуратно перемішайте і салат готовий.
Цей салат — нагадування про те, що смачна їжа не обов’язково складна у приготуванні. У ньому немає гастрономічних експериментів, зате є те, що ми цінуємо навесні, а саме, свіжість, простота та натуральний смак.