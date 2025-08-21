Як приготувати закуску з маринованого огірка до оселедця / © Credits

Щоб зробити страву ще цікавішою, варто спробувати просту та дуже смачну закуску з маринованого огірка, яка підкреслить смак оселедця. Як все приготувати розповіли на сторінці kubfood.

Інгредієнти Солоні чи мариновані огірки 2–3 шт. Зелень (кріп, петрушка, кінза) Цибуля ріпчаста 1 шт. Часник 1–2 зубчики Рослинна олія (соняшникова чи оливкова) 2–3 ст. л Оцет (яблучний чи винний) 1 ч. л Оселедець слабосолоний 1–2 філе

Приготування

Огірки наріжте невеликими кубиками або кільцями, півкільцями. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Подрібніть зелень і часник. У невелику банку складіть усі інгредієнти: огірки, цибулю, зелень та часник. Додайте олію та трохи оцту, закрийте банку та добре струсіть, це дозволить усім смакам рівномірно перемішатися. Подайте суміш як гарнір до шматочків оселедця.

Поради

Якщо любите гострішу закуску, додайте дрібку меленого чорного перцю чи кільця гострого перцю чилі.

Для ніжнішого смаку використовуйте мариновану червону цибулю замість свіжої.

Закуска чудово смакує і сама по собі як салат, тож її можна подавати навіть без оселедця.

У холодильнику така суміш може зберігатися 1–2 дні.

Поєднання кисло-солоного смаку огірків із пряною зеленню та ароматом часнику підсилює ніжний і водночас виразний смак оселедця. Це класичний баланс, який робить закуску універсальною, вона підійде і для святкового столу, і для швидкої вечері.