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Як приготувати заливний пиріг із тунцем, яйцем і зеленою цибулею на кефірі
Приготуйте дуже простий заливний пиріг на кефірі з начинкою з консервованого тунця, відварених яєць і зеленої цибулі.
Подайте на сніданок, перекус, або як доповнення до перших страв, замість хліба. Страва виходить смачною та ситною як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 200-220 г;
кефір 2,5% — 300 мл;
яйця курячі — 2 шт.;
сода харчова — ½ ч. л.;
цукор — 1 ч. л.;
сіль — 0,5 ч. л.;
кунжут.
Для начинки:
тунець, консервований у власному соку — 1 банка;
яйця курячі — 2 шт.;
цибуля зелена;
сіль.
Приготування:
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин.
Остудіть, очистьте і дрібно наріжте на кубики.
Злийте рідину з консервованого тунця і розімніть виделкою.
Цибулю зелену промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
У мисці з’єднайте яйця, тунець, цибулю зелену, посоліть і перемішайте.
Яйця збийте віночком, із сіллю та цукром.
Влийте теплий кефір, додайте соду, перемішайте і всипте частинами борошно, ще раз перемішайте, тісто має бути, як густа сметана.
Форму для випікання вистеліть пергаментом, вилийте половину тіста, викладіть рівним шаром начинку, залийте рештою тіста і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.
Вийміть із форми та наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Кефір використовуйте будь-якої жирності.