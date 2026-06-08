Як приготувати заливний пиріг із тунцем, яйцем і зеленою цибулею на кефірі

Ми рідко звертаємо увагу на подовжувачі, бо вони тихо працюють десь під столом, за телевізором або біля ліжка та здаються «вічними», поки все вмикається і світиться. Але саме ці непомітні пристрої можуть ставати прихованим джерелом небезпеки у домі.