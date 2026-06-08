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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати заливний пиріг із тунцем, яйцем і зеленою цибулею на кефірі

Приготуйте дуже простий заливний пиріг на кефірі з начинкою з консервованого тунця, відварених яєць і зеленої цибулі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Заливний пиріг із тунцем, яйцем і зеленою цибулею на кефірі

Заливний пиріг із тунцем, яйцем і зеленою цибулею на кефірі / © Credits

Подайте на сніданок, перекус, або як доповнення до перших страв, замість хліба. Страва виходить смачною та ситною як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 200-220 г;

  • кефір 2,5% — 300 мл;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • сода харчова — ½ ч. л.;

  • цукор — 1 ч. л.;

  • сіль — 0,5 ч. л.;

  • кунжут.

Для начинки:

  • тунець, консервований у власному соку — 1 банка;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • цибуля зелена;

  • сіль.

Приготування:

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин.

  2. Остудіть, очистьте і дрібно наріжте на кубики.

  3. Злийте рідину з консервованого тунця і розімніть виделкою.

  4. Цибулю зелену промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  5. У мисці з’єднайте яйця, тунець, цибулю зелену, посоліть і перемішайте.

  6. Яйця збийте віночком, із сіллю та цукром.

  7. Влийте теплий кефір, додайте соду, перемішайте і всипте частинами борошно, ще раз перемішайте, тісто має бути, як густа сметана.

  8. Форму для випікання вистеліть пергаментом, вилийте половину тіста, викладіть рівним шаром начинку, залийте рештою тіста і посипте кунжутом.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

  10. Вийміть із форми та наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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