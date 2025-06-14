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Як приготувати заливний пиріг зі шпинатом і яйцями
Ідеальна випічка для любителів легких, корисних пирогів. Рецепт дуже простий, з ним впорається навіть господиня-початківець.
Тісто для пирога не потрібно довго замішувати та розкачувати. Велика кількість свіжої зелені в начинці добре поєднується з відвареними яйцями.
Інгредієнти:
борошно пшеничне - 300 г;
кефір - 400 мл;
яйця курячі - 2 шт.;
цукор – 1 ст. л.;
масло вершкове - 100 г;
розпушувач - 1 ч. л.;
сіль - 0,5 ч. л.
Для начинки:
шпинат - 300 г;
цибуля зелена - 70 г;
яйця курячі - 4 шт.;
масло вершкове - 20 г;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і дрібно наріжте.
Шпинат промийте, видаліть стебла та наріжте тонкими смужками.
Цибулю промийте і дрібно наріжте.
Для начинки в сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте зелену цибулю і смажте на малому вогні дві хвилини, потім додайте шпинат, посоліть і смажте ще п'ять хвилин. Дайте трохи охолонути, додайте яйця, чорний мелений перець, перемішайте.
Борошно просійте з розпушувачем.
У миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль, перемішайте віничком, влийте кефір, вершкове масло, всипте борошно з розпушувачем і швидко замісіть тісто лопаткою.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Викладіть половину тіста у форму, зверху розподіліть начинку, розрівняйте, залийте тістом і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Дайте охолонути 10 хвилин і викладіть на блюдо.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Кефір використовуйте будь-якої жирності.