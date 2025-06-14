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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати заливний пиріг зі шпинатом і яйцями

Ідеальна випічка для любителів легких, корисних пирогів. Рецепт дуже простий, з ним впорається навіть господиня-початківець.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Заливний пиріг зі шпинатом та яйцями

Заливний пиріг зі шпинатом та яйцями / © Credits

Тісто для пирога не потрібно довго замішувати та розкачувати. Велика кількість свіжої зелені в начинці добре поєднується з відвареними яйцями.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 300 г;

  • кефір - 400 мл;

  • яйця курячі - 2 шт.;

  • цукор – 1 ст. л.;

  • масло вершкове - 100 г;

  • розпушувач - 1 ч. л.;

  • сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • шпинат - 300 г;

  • цибуля зелена - 70 г;

  • яйця курячі - 4 шт.;

  • масло вершкове - 20 г;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Відваріть яйця від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і дрібно наріжте.

  2. Шпинат промийте, видаліть стебла та наріжте тонкими смужками.

  3. Цибулю промийте і дрібно наріжте.

  4. Для начинки в сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте зелену цибулю і смажте на малому вогні дві хвилини, потім додайте шпинат, посоліть і смажте ще п'ять хвилин. Дайте трохи охолонути, додайте яйця, чорний мелений перець, перемішайте.

  5. Борошно просійте з розпушувачем.

  6. У миску вбийте яйця, додайте цукор, сіль, перемішайте віничком, влийте кефір, вершкове масло, всипте борошно з розпушувачем і швидко замісіть тісто лопаткою.

  7. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Викладіть половину тіста у форму, зверху розподіліть начинку, розрівняйте, залийте тістом і посипте кунжутом.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Дайте охолонути 10 хвилин і викладіть на блюдо.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
86
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