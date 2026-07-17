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Як приготувати запіканку з молодої картоплі, цукіні та бекону
Ситна картопляна запіканка з цукіні та беконом готується дуже просто. Викладіть овочі шарами, залийте вершками, посипте сиром і запечіть у духовці.
Страва виходить соковитою, просоченою ароматом бекону, з апетитною, золотистою сирною скоринкою.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- цукіні
- 2 шт. (невеликі)
- бекон
- 200 г
- часник
- 4 зубки
- вершки 10%
- 120 мл
- твердий сир
- 100 г
- прованські трави
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- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Кабачки помийте, відріжте кінчики, наріжте кружечками, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім злийте рідину.
Часник очистьте та наріжте тонкими пластинками.
Твердий сир натріть на крупній тертці.
Бекон наріжте невеликими пластинками.
Картоплю ретельно помийте, обсушіть, наріжте кружечками, викладіть до миски, посоліть, додайте прованські трави, мелений чорний перець і перемішайте.
Форму для запікання змастіть олією та викладіть цукіні, злегка накладаючи їх один на одного так, щоб вони повністю покривали дно, потім розкладіть часник, бекон, а зверху останнім шаром — картоплю, залийте вершками та накрийте фольгою.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин до м’якості картоплі, потім зніміть фольгу, посипте сиром і запікайте ще 10 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Якщо картопля молода, шкірку з неї не знімайте.
Вершки можна замінити сметаною.